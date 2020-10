Bartomeu e Barcelona: questão de saúde pública deixa indefinida moção contra presidente

Por conta da pandemia, a votação sobre o futuro de Bartomeu no cargo pode sofrer mudanças no formato pretendido

Josep Maria Bartomeu e a diretoria do se reuniram nesta segunda-feira (26) e descartaram a possibilidade de renúncia por parte do presidente, a fim de esgotar os canais que impedem a moção de censura contra ele, devido à questão da saúde pública. Agora, a continuidade do processo depende da liberação do órgão espanhol reponsável.

Após a reunião, Bartomeu concedeu uma entrevista coletiva negando o que havia sido dito pela imprensa espanhol de que ele teria tentando atrasar o processo que pode resultar em sua restituição da posição no Barça. Segundo o presidente, o problema é a logística em meio a pandemia.

"Em relação à validação, ninguém tentou paralisar nada. Tudo o que decidimos foi unânime. O Barça vem primeiro. Agora esperamos a resposta da Generalidade (Governo catalão) para dar as condições sanitárias para realizar o voto", disse Bartomeu.

O processo ao qual ele se refere é a votação após a validação das assinaturas coletadas para o processo de moção de censura contra Bartomeu, que é semelhante a um processo de impeachment. Nesta etapa, 16.521 das 20.687 assinaturas coletadas precisam ser reconhecidas pela comissão responsável para que o processo de censura vá para votação.

Segundo Bartomeu disse em sua entrevista, a data prevista pelo clube para que a moção seja votada são os dias 1 e 2 de novembro, porém, por conta das medidas de saúde adotadas na por conta da epidemia do coronavírus Covid-19, a Generalidade precisaria autorizar a reunião.

Bartomeu disse ainda que, para a votação descentralizada que queriam no clube - "para ter mais participação e porque há dificuldades de mobilidade devido à pandemia" -, "se a PROCICAT diz que tem que ser feita em vários locais eu ficarei muito feliz".

Porém não seria possível fazer uma votação descentralizada já nos primeiros dias de novembro, porque seria necessário um período de ao menos 15 dias - no entendimento de Bartomeu - para a organização da logística, principalmente pela falta de experiência em votações neste formato. Para ser nos dias 1 e 2, a votação teria de ser centralizada, ou seja, inteiramente realizada no Camp Nou, o que pode ser brecado pelos protocolos de combate à pandemia.

Na coletiva, o presidente culé disse ainda que existem indícios de que algumas das assinaturas coletadas na primeira fase da abertura do processo de moção precisem ser invalidadas por fraude nos bilhetes.

Caso a votação aconteça e a maioria decida a favor da moção de censura, Bartomeu e outros 13 diretores do Barcelona seriam impugnados. Em seguida, uma diretoria provisória assumiria o controle do clube com o objetivo de convocar eleições o mais rápido possível, a partir da primeira quinzena de dezembro de 2020.