Bartomeu diz que renovação de Messi será assinada e não descarta Isco

Barça cogita renovar contrato com Messi e não descarta comprar Isco do Real Madrid

Presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu insistiu que o clube buscará renovar com Lionel Messi, apesar de não ter pressa em conversar com o capitão do clube sobre o assunto. Em entrevista à El Partidazo de COPE, o dirigente também não descartou a possibilidade de contratar Isco, jogador do Real Madrid, após rumores na imprensa local.

Messi renovou o vínculo com o Barça em novembro de 2017 até 2021, porém com a marca expressiva de gols nesta temporada, o time espanhol segue com receio de perder o jogador ao longo dos próximos meses. Vale ressaltar que o argentino é o artilheiro da Europa, superando atletas da Ligue 1, Serie A, Bundesliga e Premier League.



(Foto: Getty Images)

"O contrato de Messi termina em dois anos, mas, dada a forma como ele está jogando, nós o teremos por muitos anos", disse.

Apesar da confiança sobre a renovação de contrato com o argentino, Bartomeu ressaltou que caberá a Messi avisar o clube sobre o interesse de seguir na equipe: “Leo é inteligente, sabe medir as coisas. Se ele se sentir bem, ele nos dirá. Quando ele decidir, renovaremos seu contrato. Messi é o melhor jogador da história”.

O presidente ainda comentou sobre a possibilidade de contratar Isco para o elenco comandado por Ernesto Valverde. Com atuações abaixo do esperado no Real Madrid, o jogador seria bem recebido no Barça, apesar de atuar no maior rival.



(Foto: Getty Images)

"Se os nossos treinadores nos pedissem o jogador e ele quisesse sair do Real, é claro que os assinaríamos com ele. Mas isso não aconteceu desde que eu cheguei aqui”, explicou

Por sua vez, para evitar atritos com a possível transferência, Bartomeu ressaltou que conversaria com Florentino Perez, presidente do Real Madrid antes de mais nada: "Pelo bem do Real Madrid eu falaria com o presidente do clube”.

Barcelona e Real Madrid entram em campo logo mais, às 18h (Brasília), em primeiro duelo válido pelas semifinais da Copa do Rei, no Estádio Camp Nou.