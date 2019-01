Bartomeu diz planejar Barça com presença de De Jong por até 13 temporadas

Com apenas 21 anos, Frenkie de Jong chegou ao Barcelona como uma das principais promessas no clube

Presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu revelou em entrevista à RAC1 quais são os planos para o time titular a longo prazo, em especial, o futuro de Frenkie de Jong no clube.

“Nós queríamos De Jong há muito tempo, ele é um jogador muito bom e joga de forma diferente. Ele se encaixa perfeitamente no estilo do Barça. Somos obrigados a preparar o futuro, embora De Jong seja um jogador do presente. Ele chegou jovem como Dembélé, Todibo, Arthur... estamos construindo uma equipe para o futuro. Quero ter De Jong por 12 ou 13 temporadas”, explicou.

O Barça surpreendeu ao anunciar a contratação da jovem revelação holandesa, no início da última semana. E durante o bate-papo, Bartomeu explicou o motivo pelo qual o time espanhol se interessou no jogador.

"A equipe quer ganhar tudo: La Liga, Copa do Rei, Champions League. E ele quer ganhar todos os jogos. A equipe que construímos é para ganhar tudo. É claro que todos nós queremos ganhar a Champions League, mas é um caminho difícil”, disse.