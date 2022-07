Barthez, o ex-goleiro do Manchester United que migrou para as pistas do automobilismo

Fabien Alain Barthez, histórico goleiro francês, atualmente é piloto de carros de turismo

Você sabia que o ex-goleiro do Manchester United e da França, Fabien Barthez é agora um piloto profissional de automobilismo que competiu em algumas das corridas mais prestigiadas do mundo, incluindo as 24 Horas de Le Mans?

O currículo futebolístico de Barthez é tão longo quanto brilhante. Ele foi o número 1 da França ao vencer a Copa do Mundo de 1998 em casa, seguida pela Euro dois anos depois, tornando-se a primeira nação em 26 anos a conquistar os dois troféus simultaneamente. Ele também jogou no mundial de 2006, com sua despedida da seleção chegando na final e sendo vice-campeão.

Sua carreira em clubes também foi repleta de títulos. Ele fez parte do time do Olympique de Marselha que venceu a primeira Champions League, em 1993, (embora a vitória do clube francês tenha sido ofuscada por um escândalo de manipulação de resultados), duas taças da Ligue 1 em Marselha e, em seguida, conquistou dois títulos da Premier League, em 2001 e 2003, com o Manchester United.

O estereótipo do goleiro excêntrico pode ser usado como descrição do estilo de jogo de Barthez. Nunca menos de 100 % comprometido em qualquer aspecto de seu jogo, seja espalmando um cruzamento, em duelo contra atacante em um contra um ou posicionando sua defesa. Uma propensão para um reflexo espetacular. Mas também críticas frequentes por lapsos de concentração ou momentos pouco ortodoxos em seu jogo.

Seu tempo em Manchester viu todas as metas listadas acima serem atingidas. Assinado por £ 7,8 milhões (cerca de 50 milhões de reais) - uma taxa significativa para um goleiro em 2000 - Barthez era inicialmente um favorito do público, tanto por suas defesas notáveis quanto por seus passes para atacantes.

Mas enquanto os Red Devils conquistaram facilmente seu terceiro título consecutivo da Premier League em 2000-01, as excentricidades e os erros logo se esgotaram.

Ao enfrentar o atacante do West Ham Paolo Di Canio no confronto um contra um em um jogo da FA Cup em março de 2001, Barthez se levantou com o braço no ar pedindo impedimento, em vez de diminuir o ângulo. Di Canio não estava adiantado e marcou o único gol do jogo. Esses erros se tornaram mais frequentes nas duas temporadas seguintes, com o infeliz hábito de ocorrer em jogos particularmente grandes, como as derrotas na Champions para o Deportivo La Coruña em 2001-02 e para o Real Madrid em 2002-03. No verão de 2003, o Manchester United contratou Tim Howard como seu novo número 1 e Barthez foi autorizado a retornar ao Marselha.

O goleiro acabou pendurando as luvas em 2007 - uma passagem pelo Nantes chegando a um fim abrupto em abril, quando torcedores bêbados abordaram seu carro fora do estádio após uma derrota, resultando em uma briga com um deles - e foi quando começou a parte atual, menos conhecida, mas ainda fascinante e igualmente esportiva de sua carreira.

A decisão de Barthez de entrar no automobilismo não foi feita por impulso. No documentário da L'Equipe 'Brothers of Sport' em 2018, ele revelou que foi desencadeado em 1998 por uma conversa com o ex-piloto de Fórmula 1, Olivier Panis. O ex-goleiro disse: "Sempre fui fascinado pelo automobilismo, mesmo quando jogava futebol. Sempre me intrigou. Eu queria entender como era estar em um carro. Tive que esperar até o final da minha carreira profissional para tentar isto. Dito isso, não é como o futebol: você ainda pode ser bom mesmo aos 35 anos, que era a minha idade quando parei de jogar."

Barthez começou a competir como piloto em 2008, encontrando sucesso regular em nível regional na França. Em 2013, ele foi coroado campeão nacional de GT ao lado de Morgan Moullin-Traffort. Em 2014, ele competiu em Le Mans pela primeira vez, chegando a um 29º lugar geral, e lá correu três vezes desde então. "Conheço muito bem o curso. A atmosfera, o espírito. Passei três meses aprendendo tudo o que podia. Foi uma paixão que se transformou em obsessão.

Foi como o futebol, em termos de preparação, a forma como a pressão aumentou, você vê o chão e o estádio, a pressão aumenta, tudo voltou para mim”, disse Barthez ao L'Equipe. Ele fez parceria com o vencedor do Grande Prêmio de Mônaco para formar a equipe Panis Barthez Competition em 2016, correndo em Le Mans pela primeira vez no ano seguinte, no entanto, uma embreagem quebrada a três horas do final forçou uma desistência.

Panis disse ao Omnisport: "Aprendi muito e estou muito feliz por trabalhar com Fabien. Ele é um piloto fantástico e é incrível ver o que ele conquistou". O Instagram de Barthez está cheio de fotos de carros de corrida, imagens dele de capacete e macacão. É uma paixão pela qual ele não vai se esquecer tão cedo – e se ele pilota com a emoção e o entusiasmo com que jogou futebol, os outros pilotos devem ficar atentos.