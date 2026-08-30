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ChelseaGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Bart Verbruggen e Mats Wieffer dão ao Brighton um início horroroso em visita ao Chelsea

Chelsea x Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

Bart Verbruggen e Mats Wieffer começaram de forma particularmente infeliz o jogo fora de casa contra o Chelsea. Já aos cinco minutos, um lance bizarro entre os dois internacionais da seleção holandesa resultou no gol de abertura precoce dos londrinos. Neste momento, os Seagulls já estão em desvantagem por 2 a 0.

O Chelsea começou de forma agressiva e, por meio de um ataque perigoso pelo lado direito, ganhou um escanteio. Na cobrança, João Pedro cabeceou na coxa de Wieffer, que depois tentou afastar a bola de cabeça.

O volante não conseguiu, porque Verbruggen chegou um pouco antes e tirou a bola da frente dele. Na sequência, Verbruggen já não conseguiu mais alcançar a bola porque Wieffer estava no caminho. Roméo Lavia aproveitou para empurrar a sobra para o gol: 1 a 0.

O Brighton ficou atordoado por um momento e, antes dos 15 minutos, já tinha uma desvantagem de dois gols. Jorrel Hato levantou na cabeça de Pedro, que acionou Morgan Rogers. O cruzamento dele foi completado para o gol por Pedro Neto; desta vez, Verbruggen não teve chances: 2 a 0.


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