Bart van Rooij (FC Twente) está aberto a uma transferência dentro da Eredivisie: “Que o clube se manifeste”

Bart van Rooij está aberto a uma transferência para o PSV. Foi o que afirmou o lateral-direito de 24 anos do FC Twente em entrevista à Voetbal International.

O PSV, que já demonstrou interesse em Mats Rots e Ruud Nijstad, provavelmente precisará buscar um substituto para Sergiño Dest.

Van Rooij é questionado pelo jornalista Geert-Jan Jakobs sobre essa vaga e não faz mistério. “Isso certamente seria uma opção para mim.”

“Estou aberto a jogar no exterior, em outra liga. Mas jogar pelo campeão da Holanda, ganhar experiência na Liga dos Campeões; isso também é muito interessante. Só que não está em pauta agora”, afirma o franco Van Rooij. “Mas o PSV pode entrar em contato.”

Van Rooij tem um contrato com o Twente que vai até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele vale 9 milhões de euros.

O Twente contratou Van Rooij em 2024 por apenas 900 mil euros do NEC Nijmegen. O contador parece estar parando em 82 partidas oficiais pelo Tukkers.

Van Rooij já é bastante experiente para a sua idade. Pelo NEC, ele disputou nada menos que 170 partidas oficiais ainda muito jovem.