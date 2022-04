Barcelona x Wolfsburg: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League feminina 21/22

A bola vai rolar nesta sexta-feira (22) para Barcelona x Wolfsburg, a partir das 13h45 (de Brasília), no Camp Nou, pela primeira partida da semifinal da Champions League feminina.

Atual campeão, o Barça chega à decisão após eliminar o rival Real Madrid com uma goleada aplicada por 8 a 3 no placar agregado, enquanto o time alemão deixou para trás o Arsenal.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o compromisso no Camp Nou, o Barcelona terá o retorno de Claudia Pina, recuperada de lesão, enquanto Mariona Caldentey e Asisat Oshoala podem ser relacionadas.

"O Wolfsburg é uma equipe que nunca vencemos e isso afeta a mentalidade, mas temos de nos concentrar no jogo para ter uma oportunidade. Esta capacidade de reação e de vingança vai nos ajudar", afirmou o técnico Jonatan Giráldez.

Do outro lado, o Wolfsburg não poderá contar com Lena Oberdorf, que sofreu uma lesão no joelho na vitória sobre o Bayern de Munique por 3 a 1.

Wassmuth, atual artilheira da Champions League, com nove gols, comandará o ataque.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Barcelona: Panos; Torrejon, Paredes, León, Ouahabi; Bonmati, Putellas, Seixo; Hansen, Rolfo, Pina.

Possível escalação do Wolfsburg: Schutt; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein; Huth, Roord, Jonsdottir; Wassmuth.

DESFALQUES

BARCELONA:

sem desfalques

WOLFSBURG:

Lena Oberdorf: lesionada

ARBITRAGEM

Árbitra: Sandra Bastos

Assistentes: Petruta Iugulescu e Maria Sukenikova

Quarta árbitra: Iuliana Demetrescu

VAR: Tiago Martins

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Wolfsburg será transmitido ao vivo pelo DAZN, na plataforma de streaming, nesta sexta-feira (22).