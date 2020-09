Barcelona x Villarreal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Barcelona faz sua estreia em La Liga neste domingo (27), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após uma intertemporada muito conturbada e a saída de Suárez, o faz sua estreia em La Liga 2020/21 neste domingo (27), às 16h (de Brasília), diante do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Villarreal DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barcelona estreia em diante do Villarreal (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona ganhou um descanço extra por ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões e faz sua estreia em La Liga apenas neste domingo (27), na terceira rodada da competição.

Após vencer o torneio amistoso Trofeo Joan Gamper, essa será a primeira partida oficial de Ronald Koeman à frente da equipe. Sem Suárez, negociado com o Atlético de Madrid, com a volta de Philippe Coutinho e a recuperação de Dembélé, a tendência é que um novo ataque seja visto dentro de campo.

Agora, a torcida fica na expectativa de ver a cara do time com o novo treinador. Ainda que o clube esteja na busca por reforços - Sergiño Dest, do Ajax, está bem encaminhado e outros nomes ainda podem pintar em breve -, o jogo contra o Villarreal já dará uma boa amostra do que Koeman pensa para a equipe.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets e De Jong; Coutinho, Griezmann e Dembelé; Lionel Messi.

Provável escalação do Villarreal: Asenso; Gaspar, Albiol, Pau Torres e Pedraza; Dani Parejo, Coquelin, Moi Gomez e Chukwueze; Gerard Moreno e Alcácer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 1 Amistoso 16 de setembro de 2020 Barcelona 1 x 0 Elche Trofeo 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 1 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília) Barcelona x La Liga 4 de outubro de 2020 A definir

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 1 x 1 La Liga 13 de setembro de 2020 Villarreal 2 x 1 La Liga 19 de setembro de 2020

Próximas partidas