Barcelona x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Barcelona e Villarreal se enfrentam neste domingo (22), no Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Villarreal DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (22), no Camp Nou.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificado para a Champions League 2022/23, o Barcelona está garantindo em segundo lugar do Espanhol. Atualmente, soma 73 pontos, cinco a mais que o Atlético de Madrid, terceiro colocado.

Do outro lado, o Villarreal, com 56 pontos, precisa vencer para depender de si mesmo e garantir a classificação para a próxima Conference League.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra 30 vitórias, contra nove do Villarreal, além de 10 empates. A última derrota dos catalães foi na temporada 2007/08.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 1 Celta de Vigo La Liga 10 de maio de 2022 Getafe 0 x 0 Barcelona La Liga 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A-Leagues All Stars x Barcelona Amistoso 25 de maio de 2022 7h05 (de Brasília) Inter Miami x Barcelona Amistoso 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Rayo Vallecano 1 x 5 Villarreal La Liga 12 de maio de 2022 Villarreal 1 x 2 Real Sociedad La Liga 15 de maio de 2022

Próximas partidas