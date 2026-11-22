Como assistir a Barcelona x Villarreal com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

O Barcelona recebe o Villarreal no Spotify Camp Nou em uma partida da LaLiga que coloca o líder diante de um adversário que tenta reduzir a distância para a metade de cima da tabela.

O time de Hansi Flick chega em boa fase no cenário nacional, após vencer o Atlético de Madrid fora de casa em seu último compromisso pelo campeonato. A liderança foi conquistada com um ataque poderoso, embora as derrotas consecutivas para Real Madrid e Paris Saint-Germain, anteriormente no outono, tenham servido de lembrete de que a disputa no topo do futebol europeu continua acirrada.

O Villarreal chega ao Camp Nou em uma situação mais complicada. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do PSG na Champions League expôs fragilidades, mas a equipe de Inigo Perez reagiu com uma vitória segura por 2 a 0 sobre o Getafe na LaLiga. Essa capacidade de reação terá de aparecer novamente diante da equipe em melhor fase na competição.

O histórico do confronto entre os clubes está longe de ser unilateral, e o Villarreal mostrou nas últimas temporadas que é capaz de deixar o Barcelona de mãos vazias. O duelo já teve placares imprevisíveis, e há poucos motivos para esperar uma tarde tranquila para os donos da casa.

A ExpressVPN está disponível para torcedores que precisam acessar transmissões com restrição geográfica fora de seu país de origem.