Barcelona x Viktoria Plzen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Viktoria Plzen se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de campanhas fracas e sem disputa por títulos, o Barcelona se reforçou para a temporada 2022/23, e espera brigar por troféus. Na temporada passada, os catalães não avançaram da fase de grupos da Liga dos Campeões, terminando em terceiro no Grupo E, atrás de Bayern de Munique e Benfica. A última vez que o clube conquistou o troféu da UCL foi há sete anos.

Vindo de vitória sobre o Sevilla por 3 a 0 pelo Campeonato Espanhol, o técnico Xavi não tem problemas físicos ou de suspensão, mas pode poupar alguns nomes.

Eric Garcia pode sair da zaga para a entrada de Andreas Christensen, enquanto Gavi pode deixar o meio-campo. Frenkie de Jong é o mais cotado para assumir a titularidade.

Ousmane Dembele também pode dar lugar a Ferran Torres no ataque ao lado de Raphinha e Lewandowski.

Do outro lado, o Plzen garantiu a classificação à fase de grupos da Champions League após eliminar HKJ, Sheriff e Qarabag, nos playoffs, e chega embalado com 10 vitórias e dois empates nos primeiros 12 jogos da temporada.

Petr Pejsa, lesionado, segue como desfalque, enquanto Tomas Chory pode aparecer no lugar de Fortune Bassey.

Prováveis escalações

Possível escalação do BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, F Torres.

Possível escalação do VIKTORIA PLZEN: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory.

Desfalques da partida

Barcelona:

Dembelé, Eric Garcia e Gavi: poupados.

Viktoria Plzen:

Petr Pejsa: lesionado.

Quando é?

JOGO Barcelona x Viktoria Plzen DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lawrence Visser (BEL)

Assistentes: Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen (BEL)

Quarto árbitro: Bram Van Driessche (BEL)

VAR: Benoît Millot (FRA)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 0 Real Valladolid Campeonato Espanhol 28 de agosto de 2022 Sevilla 0 x 3 Barcelona Campeonato Espanhol 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Barcelona Campeonato Espanhol 10 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Barcelona Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Viktoria Plzen

JOGO CAMPEONATO DATA Plzen 3 x 0 Slovácko Campeonato Tcheco 31 de agosto de 2022 Ceske Budejovice 0 x 1 Plzen Campeonato Tcheco 3 de setembro de 2022

Próximas partidas