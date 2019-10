Barcelona x Valladolid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo nesta terça-feira (29), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o adiamento do clássico com o Real Madrid, o volta a campo para enfrentar o nesta terça-feira (29), às 17h15 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Valladolid DATA Terça-feira, 29 de outubro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

Torcida do Barça deseja comemorar a sétima vitória seguida na temporada nesta terça-feira (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Ocupando a vice-liderança da , com 19 pontos e uma rodada a menos, os catalães vem de uma boa sequência de jogos com seis vitórias consecutivas na temporada. A última vítima foi o Slavia Praga na Liga dos Campeões.

Para o duelo, o técnico Ernesto Valverde deve contar com o retorno de Gerard Piqué. No entanto, Ousmane Dembélé está fora cumprindo seu segundo jogo de suspensão depois de ser expulso contra o Sevilha.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez e Griezmann

VALLADOLID

Vindo de vitória contra o por 2 a 0 na última rodada, o Valladolid ocupa a oitava posição, com 14 pontos, seis a menos que o líder Granada.

Fede San Emeterio e Ruben Alcaraz ainda são dúvidas para o confronto, enquanto Oscar Plano deve iniciar entre os titulares ao lado de Guardiola no ataque.

Provável escalação do Valladolid: Masip; Moyano, Salisu, Olivas, Nacho; Antoñito Fernandez; Míchel, Villa; Guardiola, Plano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Eibar 0 x 3 Barcelona Campeonato Espanhol 19 de outubro Slavia Praga 1 x 2 Barcelona Liga dos Campeões 23 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona Campeonato Espanhol 2 de novembro 12h (de Brasília) Barcelona x Slavia Praga Liga dos Campeões 5 de novembro 14h55 (de Brasília)

VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Ath. Bilbao 1 x 1 Valladolid Campeonato Espanhol 20 de outubro Valladolid 2 x 0 Eibar Campeonato Espanhol 26 de outubro

Próximas partidas