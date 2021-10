Barcelona x Valencia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (17), pela nona rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo melhorar sua posição na tabela, Barcelona e Valencia entram em campo neste domingo (17), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela nona rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Valencia DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Lyon busca o triunfo fora de casa / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Barcelona conta com o apoio de sua torcida para tentar ganhar posições no campeonato.

Os culés seguem sem poder contar com Braithwaite, Pedri e Ronald Araujo, lesionados. Por outro lado, Ansu Fati, Jordi Alba, Eric Garcia e Luuk de Jong devem voltar aos titulares.

Já o Valencia está em situação semelhante ao rival e quer aproveitar o momento inconstante do adversário para somar pontos.

A equipe terá os retornos de Maxi Gomez, José Gaya e Carlos Soler, enquanto Piccini está lesionado e Alderete fica fora por suspensão.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Pique, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Fati, L de Jong, Memphis.

Provável escalação do Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Guillamon, Duro; Guedes, Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 0 Barcelona La Liga 2 de outubro de 2021 Benfica 3 x 0 Barcelona Champions League 29 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Dínamo Champions League 20 de outubro de 2021 13h45 (de Brasília) Barcelona x Real Madrid La 2 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 0 Valencia La Liga 2 de outubro de 2021 Valencia 1 x 1 Athletic Bilbao La Liga 25 de setembro de 2021

Próximas partidas