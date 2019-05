Barcelona x Valencia: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes decidem o título da Copa do Rei neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín

e decidem a neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no estádio Benito Villamarín, casa do Betis.

JOGO Barcelona x Valencia DATA Sábado, 25 de maio LOCAL Estadio Benito Villamarín - ESP HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão da Espn . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Após a eliminação dura na Liga dos Campeões, o Barça pode entrar em campo para decidir o título da Copa do Rei com o retorno de Coutinho. O brasileiro voltou a participar integralmente de um treino da equipe na quinta-feira (23), pela primeira vez após se lesionar durante jogo com o , pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o técnico Ernesto Valverde não sabe se terá Nelson Semedo, que sofreu uma pancada na cabeça durante a partida com o , pela última rodada da Liga.

Provável escalação:

VALENCIA

O Valencia chega para a grande decisão após eliminar o Betis no placar agregado por 3 a 2. Na Liga, encerrou a temporada em décimo lugar, com 50 pontos.

Provável escalação: