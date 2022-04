Barcelona x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 2021/22

Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo (3), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Sevilla DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo, no Camp Nou. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Barcelona chega confiante para o duelo após seis vitórias consecutivas na La Liga, sendo a mais recente uma goleada por 4 a 0 sobre o maior rival, Real Madrid. O Barça ocupa a 3ª colocação no Campeonato, com 54 pontos.

Já o vice-líder Sevilla vem de dois empates consecutivos na La Liga, e uma eliminação na prorrogação pela Europa League. A equipe busca se aproximar do líder Real Madrid, que tem nove pontos de vantagem.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Galatasaray 1x2 Barcelona Liga Europa 17 de março de 2022 Real Madrid 0x4 Barcelona Espanhol 20 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht Frankfurt x Barcelona Liga Europa 7 de abril de 2022 16h (de Brasília) Levante x Barcelona Espanhol 10 de abril de 2022 16h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 2x0 Sevilla Liga Europa 17 de março de 2022 Sevilla 0x0 Real Sociedad Espanhol 20 de março de 2022

Próximas partidas