Barcelona x Sevilla: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 2021/22

Dois dos grandes clubes no G-4 de La Liga, Barcelona e Sevilla se encontram neste domingo (03) para garantir a segunda posição da tabela. A partida ocorre às 16h00 (de Brasília) no Camp Nou, estádio Culé, e com possível grande presença de público.

O Barça conta, até o momento, com 54 pontos conquistados ao longo de 28 jogos, somando 15 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas em uma bela campanha. Pelo outro lado, o Sevilla segue do mesmo modo, com também 15 vitórias, 12 empates e duas derrotas, somando três unidades a mais que o rival.

Segundo o portal oGol, ao longo da história do confronto entre os dois elencos, foram disputados 195 jogos, sendo 111 vitórias do clube catalão contra 45 dos Palangana, além de 39 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto contra o Sevilla, o Barça não poderá contar com Luuk de Jong, que testou positivo para Covid-19, enquanto Umtiti, Sergi Roberto, Ansu Fati e Dest ainda se recuperam de lesões.

No caso dos visitantes, o jogador Delaney acabou lesionado e também estará fora do duelo.

Possível escalação do Barcelona: M. ter Stegen; Alba, E. Garcia, Piqué e Ronald Araujo (Dani Alves); Pedri, Busquets e Frak de Jong; Ferran Torres, Aubameyang e Dembelé.

Possível escalação do Sevilla: Dmitrovic; Navas, Koundé, Gudelj e Augustinsson; Torres e Montiel; Ocampos (Lamela), El-Haddadi (Rakitic) e Corona; Martial.

DESFALQUES

BARCELONA:

Umtiti, Sergi Roberto, Ansu Fati e Dest: lesionados;

Luuk de Jong: Covid-19.

SEVILLA:

Delaney: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Sevilla será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming online, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.