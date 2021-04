Barcelona x Real Valladolid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela 29ª rodada da La Liga, os times se enfrentam na segunda-feira (5), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando se aproximar da liderança, o Barcelona recebe o Real Valladolid nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Real Valladolid DATA Segunda-feira, 5 de abril de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barcelona recebe o Real Valladolid / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é quem quem vai passar o jogo desta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor poderá acompanhar lance a lance deste duelo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Querendo a sexta vitória consecutiva em La Liga, o Barcelona entra em campo de olho na segunda colocação do campeonato. Uma vitória devolve a posição ao time catalão antes do decisivo duelo contra o Real Madrid no dia 10. Koeman segue com desfalques, nenhum deles novidade: Philippe Coutinho, Ansu Fati e Gerard Pique.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Dembele, Messi, Griezmann

REAL VALLADOLID

Quanto a Valladolid, Jota, Pablo Hervias, Raul Garcia e Kiko Olivas ainda estão indisponíveis por lesão, enquanto Fabian Orellana está suspenso e não poderá entrar em campo na segunda-feira.

Provável escalação da Real Sociedad: Masip; Sanchez, Gonzalez, El Yamiq; Janko, Alcaraz, Mesa, Olaza; Plano; Weissman, Guardiola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 1 Huesca La Liga 15 de março de 2021 Real Sociedad 1 x 6 Barcelona La Liga 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Barcelona La Liga 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Athletic Bilbao x Barcelona Copa do Rei 17 de abril de 2021 16h30 (de Brasília)

REAL VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 0 x 0 Real Valladolid La Liga 13 de março de 2021 Real Valladolid 1 x 1 Sevilla La Liga 20 de março de 2021

Próximas partidas