Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (15), pela primeira rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai começar a era pós-Messi no Barcelona! No Camp Nou, o Barça recebe a Real Sociedad neste domingo (15), a partir das 15h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Real Sociedad DATA Domingo, 15 de agosto de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

O Barcelona começa, de vez, a escrever uma nova história, agora sem Lionel Messi. Os culés têm uma série de desfalques para a primeira rodada da La Liga: Aguero, Dembélé, Ter Stegen, Mingueza e Ansu Fati não entrarão em campo.

Além disso, Lenglet e De Jong, que se recuperam de lesões, são dúvidas. No entanto, nomes já conhecidos no clube, como Busquets, Piqué, Alba e Sergi Roberto estão confirmados, enquanto Memphis deve estrear.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Dest, Pique, Araujo, Alba; Roberto, Busquets, Pedri; Memphis, Braithwaite, Griezmann.

REAL SOCIEDAD

Do outro lado, a Real Sociedad também tem problemas para o jogo deste domingo. Monreal, Carlos Fernandez e Ryan não devem ficar à disposição.

Já Mikel Oyarzabal, Merino e Zubimendi provavelmente estarão entre os titulares. O brasileiro Willian Jose deve iniciar entre os reservas.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Zaldua; Zubimendi, Merino; Portu, D Silva, Oyarzabal; Isak.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 0 Juventus Troféu Joan Gamper 8 de agosto de 2021 RB Salzburg 2 x 1 Barcelona Amistoso 4 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic Bilbao x Barcelona La Liga 21 de agosto de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Getafe La Liga 29 de agosto de 2021 12h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 3 Osasuna Amistoso 6 de agosto de 2021 Real Sociedad 3 x 1 Eibar Amistoso 6 de agosto de 2021

Próximas partidas