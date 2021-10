Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (24), pela décima rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Espanha vai parar! Neste domingo (24), Barcelona e Real Madrid fazem mais um "El Clásico", no Camp Nou, às 11h15 (de Brasília), pela 10ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Real Madrod DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória no clássico / Foto: Real Madrid

A ESPN Brasil, na tv fechada, irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora do G-4, o Barcelona tenta engatar uma sequência de vitórias na La Liga e uma vitória no clássico pode elevar ainda mais os ânimos do time culé.

Braithwaite, Dembélé, Pedri e Ronald Araujo são desfalques certos, enquanto Jordi Alba é dúvida. Piqué, que elogiou o brasileiro Vinícius Junior, está confirmado na defesa, assim como Ansu Fati, que renovou seu vínculo com o clube, sairá entre os titulares no ataque.

Já o Real Madrid quer somar pontos para seguir entre os primeiros colocados do campeonato.

Os Merengues seguem sem poder contar com Ceballos e Bale, enquanto Carlo Ancelotti espera ter Carvajal e Hazard - que ainda não desencantou no El Clásico. No setor ofensivo, Rodrygo, Vinícius Junior e Benzema prometem dar grande trabalho ao rival.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 Dínamo Champions League 20 de outubro de 2021 Barcelona 3 x 1 Valencia La Liga 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Barcelona La Liga 27 de outubro de 2021 14h (de Brasília) Barcelona x Alavés La Liga 30 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid Champions League 19 de outubro de 2021 Espanyol 2 x 1 Real Madrid La Liga 3 de outubro de 2021

Próximas partidas