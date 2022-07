Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste domingo (24), pelo amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Real Madrid se enfrentam nesta domingo (24), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, a partir das 00h (de Brasília), pelo terceiro amistoso da pré-temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV aberta, e do Star+, no streaming.

Depois do empate em 1 a 1 com o Olot, a equipe de Xavi goleou o Inter Miami por 6 a 0, seguindo a programação para a estreia da La Liga em casa contra o Rayo Vallecano no dia 13 de agosto.

Depois do rival, o Barça ainda terá pela frente a Juventus, New York Red Bulls e Pumas UNAM como parte de seus preparativos para a nova temporada.

​​Lewandowski está com seus novos companheiros em Miami e há uma chance de que o atacante possa entrar no decorrer do confronto.

É improvável que Frenkie de Jong seja titular em meio à especulação em torno de seu futuro, com Pedri, Gavi e Busquets jogando atrás de Aubameyang, Ferran Torres e Raphinha.

Quanto ao Real Madrid, Rudiger e Tchouameni podem aparecer entre os titulares do El Clasico.

David Alaba também pode começar na lateral, com Kroos e Casemiro aparecendo ao lado de Tchouameni no meio-campo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Christensen, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Aubameyang, F Torres.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Tchouameni, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Real Madrid:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Barcelona x Real Madrid DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Allegiant Stadium - Las Vegas, EUA HORÁRIO 00h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Olot 1 x 1 Barcelona Amistoso 13 de julho de 2022 Inter Miami 0 x 6 Barcelona Amistoso 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Juventus Amistoso 26 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) NY Red Bulls x Barcelona Amistoso 30 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 Manchester City Champions League 4 de maio de 2022 Liverpool 0 x 1 Real Madrid Champions League 28 de maio de 2022

Próximas partidas