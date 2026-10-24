Barcelona x Real Madrid: jogo clássico, a noite em que Lionel Messi calou o Bernabéu e assumiu seu trono

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Reviva o eletrizante El Clásico de 2017, em que Lionel Messi marcou seu 500º gol pelo Barcelona nos últimos segundos. Uma noite de fortes emoções, narizes ensanguentados e uma comemoração icônica que marcou uma geração.

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Há noites na capital espanhola em que o ar parece carregado de mais do que o perfume do jasmim ao anoitecer e dos charutos caros. O dia 23 de abril de 2017 foi uma delas. O Santiago Bernabeu era uma fortaleza branca reluzente, tomada pela eletricidade que só um El Clásico decisivo na disputa pelo título pode gerar. O Real Madrid se aproximava de seu primeiro título do campeonato em cinco anos, enquanto o Barcelona, um gigante ferido, tentava desesperadamente não perder terreno para seu eterno rival. O que veio em seguida foi uma ópera em três atos, marcada por violência, virtuosismo e um silêncio final assombroso.

Uma batalha de sangue e talento

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Desde o apito inicial, a intensidade era sufocante. Era o auge da rivalidade, quando cada dividida carregava o peso de cem anos de atritos políticos e esportivos. Casemiro, o homem de marcação do Madrid, deu o primeiro golpe em mais de um sentido: abriu o placar aos 28 minutos, depois que Sergio Ramos acertou a trave. O Bernabeu explodiu em um rugido ensurdecedor que parecia prestes a engolir o Barcelona. Mas o time catalão tinha um gênio de baixa estatura que parecia crescer diante da hostilidade. Mesmo depois de levar uma cotovelada de Marcelo que o deixou sangrando pela boca, Lionel Messi se recusou a ficar à margem do jogo.

O empate de Messi, apenas cinco minutos depois do gol de Casemiro, foi uma demonstração magistral de percepção espacial. Ele passou pelo meio-campo do Madrid como um fantasma, recebeu um passe de Ivan Rakitic e driblou Dani Carvajal antes de mandar a bola para a rede. Com uma gaze junto ao lábio para conter o sangramento, Messi parecia menos um jogador de futebol e mais um lutador de boxe. A partida continuou por um fio, em uma troca frenética de golpes que levou ao limite Keylor Navas, sucessor de Iker Casillas, e Marc-Andre ter Stegen, do outro lado.

Drama nos minutos finais

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O segundo tempo mergulhou no belo caos que define esse confronto. Rakitic pareceu garantir a vitória dos visitantes aos 73 minutos, com um chute potente de esquerda da entrada da área. Pouco depois, a frustração do Madrid veio à tona quando Ramos recebeu o cartão vermelho direto por uma entrada com os dois pés em Messi. Com dez jogadores e atrás no placar, o Real Madrid parecia derrotado. Mas o Bernabeu tem o hábito de tirar milagres dos momentos mais sombrios. Aos 85 minutos, o reserva James Rodriguez apareceu na primeira trave para completar um cruzamento de Marcelo e levar a torcida da casa ao delírio.

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Com o placar em 2 a 2 e o relógio chegando aos 92 minutos, o empate parecia inevitável. Esse resultado praticamente entregaria o título ao time de Zinedine Zidane. Mas o Barcelona ainda tinha forças para uma última investida desesperada. Sergi Roberto, o herói da recente “Remontada” contra o PSG, arrancou do próprio campo e levou a bola para além da linha do meio, enquanto os jogadores do Madrid corriam para recompor a defesa. A bola chegou a Andre Gomes e depois a Jordi Alba, que rolou para trás com precisão cirúrgica, na entrada da área.

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A camisa, o silêncio e os 500 gols

Lá estava ele. Messi chegou no momento exato, como se fosse dono do relógio. Não soltou uma bomba: conduziu a bola com um chute rasteiro e preciso, que encontrou o canto inferior do gol com uma inevitabilidade poética. Foi o último chute da partida. Foi seu 500º gol pelo FC Barcelona. Mas foi a comemoração que inscreveu esse jogo entre os maiores da história. Messi, geralmente reservado, tirou a camisa do Barcelona e a ergueu diante da enfurecida torcida madridista. Era uma afirmação desafiadora de domínio na casa de seu maior rival.

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A imagem de Messi imóvel, exibindo seu nome e seu número ao Bernabeu atônito, tornou-se a fotografia que definiu a década. Os jogadores do Real Madrid caíram no gramado, sem acreditar no que havia acontecido, com sua liderança na disputa pelo título subitamente ameaçada. Embora o Madrid tenha se recuperado e conquistado o campeonato com três pontos de vantagem, aquela noite pertenceu ao homem do lábio ensanguentado e das chuteiras douradas. Foi um lembrete de que, no universo do El Clásico, a lógica fica em segundo plano diante dos caprichos de um gênio.

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Para nós, que acompanhávamos tudo da plataforma de transmissão, foi um privilégio testemunhar aquilo. O El Clásico costuma ser cercado de exageros, mas, naquela noite de abril, a realidade superou o mito. Foi um jogo que teve de tudo: um cartão vermelho para Ramos, dois gols de Messi e uma história capaz de fazer Hollywood passar vergonha. Talvez vejamos gols mais rápidos ou placares mais elásticos, mas raramente veremos um espetáculo tão puro quanto o da noite em que o Rei da Catalunha ergueu sua camisa em direção ao céu de Madrid.