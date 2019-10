Barcelona x Real Madrid enfim tem data para o El Clásico no Espanhol

O Comitê de Competições decidiu de forma oficial pela realização do jogo no dia 18 de dezembro

El Clásico já tem uma nova data. Ficou decidido pelo Comitê de da que e jogarão no dia 18 de dezembro, no Camp Nou.

A mudança aconteceu devido às manifestações que tomaram as ruas da Catalunha nos últimos dias. A prisão de alguns líderes separatistas causou revolta na população que tem ido às ruas para protestar. Alguns atos tiveram foram marcados pela violência e falta de segurança.

Com este cenário, a realização do jogo no dia 26 de outubro, data previamente estabelecida. Cogitou-se a realização do mesmo dia, mas com o mando invertido, possibilidade prontamente descartada pelo Barcelona.

A nova data foi consenso para as duas equipes, que propuseram em conjunto a realização do jogo neste dia. Porém, jogos das equipes pela Copa del Rey podem ser adiados, pois a data estava reservada para este campeonato.