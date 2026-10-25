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O primeiro clássico de Jose Mourinho em sua nova passagem pelo Real Madrid terminou com vitória por 2 a 1 no Spotify Camp Nou. Com dois gols, Kylian Mbappe impôs ao Barcelona sua primeira derrota na La Liga nesta temporada. A quinta vitória consecutiva levou o Real Madrid ao terceiro lugar, três pontos atrás da equipe de Hansi Flick e um atrás do Atletico Madrid. O resultado foi fruto de um plano claro: ceder a posse de bola, absorver a pressão e atacar nas transições.

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O contraste entre as abordagens foi marcante. O Barcelona teve 62% de posse de bola, completou 644 passes contra 385 do Madrid e finalizou 17 vezes contra nove. Ainda assim, o Madrid criou as melhores chances, terminou com 1,98 gol esperado (xG) contra 1,26 e lançou cinco contra-ataques, contra dois do Barcelona.

O esquema tático do Barcelona

Flick escalou a equipe em um 4-2-3-1 baseado em longos períodos de posse de bola e uma linha defensiva alta. Rodri e Pedri comandaram o jogo a partir da base do meio-campo, Fermin Lopez começou como camisa 10 no lugar do lesionado Dani Olmo, e Raphinha atuou como centroavante, com Lamine Yamal e Anthony Gordon dando amplitude ao ataque pelas pontas.

O plano manteve o Madrid recuado por longos períodos, e Gordon, em particular, deu trabalho a Andriy Lunin pela esquerda. O preço veio no meio-campo. Passes errados de Pedri deram a Arda Guler duas chances de finalizar logo no início e, mais tarde, deixaram Yan Diomande livre pouco antes do intervalo. O Madrid levava perigo a cada contra-ataque.

O gol do Barcelona finalmente veio em uma jogada de bola parada. Aos 61 minutos, uma cobrança curta de escanteio encontrou Pedri, que fintou e deu um passe disfarçado para Raphinha finalizar cruzado, sem chances para Lunin, e marcar seu 13º gol na liga nesta temporada.

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O esquema tático do Real Madrid

No papel, Mourinho também adotou o 4-2-3-1, mas orientou sua equipe a se defender em um bloco médio a baixo. Aurelien Tchouameni e Bernardo Silva formaram a dupla de volantes, Federico Valverde atuou na lateral direita para ajudar a conter Gordon, e Marc Cucurella recebeu a tarefa de acompanhar Yamal de perto pelo outro lado.

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O plano de jogo precisou superar duas ausências importantes. Thibaut Courtois foi cortado pouco antes da partida por causa de uma gripe, Vinicius Junior estava suspenso e Diomande começou pela esquerda em seu lugar. Diomande se mostrou a principal opção ofensiva do Madrid, enquanto Lunin, substituto no gol, fez cinco defesas para sustentar o bloco baixo.

O primeiro gol, marcado aos 41 minutos contra o curso do jogo, resumiu a abordagem do Madrid. Bernardo teve tempo para acionar Diomande pela esquerda, o Barcelona não fez a dobra de marcação, e o passe rasteiro do atacante foi afastado por Gerard Martin diretamente em Mbappe antes de entrar no gol de Joan Garcia. Foi um gol de sorte, responsável por 0,50 do xG do Madrid, mas nasceu do tipo de transição que a equipe buscou durante toda a noite.

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O duelo tático

O confronto individual decisivo aconteceu pelo lado direito do Barcelona, onde Cucurella tentou atrapalhar o ritmo de Yamal com marcação cerrada e uma série de faltas, sem receber cartão até os acréscimos. Yamal ainda encontrou espaços, mas desperdiçou sua maior chance ao chutar mal para fora, tendo apenas Lunin pela frente, pouco depois do primeiro gol.

No meio-campo, o Barcelona levou vantagem em volume de jogo, mas o Madrid foi superior ao aproveitar as perdas de bola do adversário. As inversões de jogo de Valverde para a esquerda ajudaram os visitantes a escapar da pressão, enquanto as conduções e os desarmes de Bellingham transformaram repetidamente defesa em ataque. O Barcelona controlou o ritmo, mas não conseguiu impedir que o Madrid saísse em velocidade com vários jogadores.

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Os ajustes durante o jogo

A primeira mudança foi forçada. O lateral-direito Xavi Espart saiu mancando aos 30 minutos após uma entrada de Tchouameni no início da partida. A entrada de Alejandro Balde na lateral esquerda deslocou Joao Cancelo para a direita, onde passou o restante da noite lidando com Diomande.

A mudança decisiva veio após o empate. Aos 62 minutos, Mourinho substituiu Valverde, que sentia uma pancada desde o primeiro tempo, por Denzel Dumfries, lateral-direito de origem. Sem a distribuição de Valverde, o Madrid perdeu uma opção para sair com a bola, e o Barcelona viveu seu melhor momento. Lunin defendeu à queima-roupa uma cabeçada de Martin, Yamal mandou uma finalização com efeito para fora e Frenkie de Jong, que entrou no lugar de Fermin aos 74 minutos, teve um chute bloqueado.

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Em busca da vitória, Flick colocou Karim Adeyemi no lugar de Gordon aos 85 minutos e Gabriel Jesus no de Raphinha um minuto depois. Mas foi a última aposta de Mourinho que decidiu o jogo. Eduardo Camavinga, que substituiu um Bernardo já cansado aos 80 minutos, precisou de apenas um momento. Pouco mais de um minuto depois da entrada de Jesus, ele perdeu a posse de bola. A habilidade de Bellingham e uma troca de passes com Guler deixaram Camavinga livre, e o francês avançou até a área, se livrou de Pau Cubarsi e rolou para Mbappe finalizar para o gol vazio aos 87 minutos.

Conclusão

A vitória do Real Madrid foi um triunfo da eficiência sobre o volume de jogo. O Barcelona teve a bola, ocupou o campo adversário e finalizou mais, mas sua abordagem arriscada foi punida pelas transições do Madrid, pelas defesas de Lunin e pela capacidade de finalização de Mbappe. Em seu primeiro Clássico de volta ao banco de reservas, o pragmatismo de Mourinho prevaleceu. O jogo não foi decidido por quem teve mais posse de bola, mas por quem soube exatamente o que fazer com ela nos segundos após recuperá-la.



