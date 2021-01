Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo das oitavas de final da Copa do Rei acontece nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da . A partida terá transmissão ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rayo Vallecano x Barcelona DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL Campo de Fútbol de Vallecas - Madri, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça busca mais uma vitória na LaLiga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão na final da Supercopa da , Leo Messi está de volta na lista de relacionados do treinador Ronald Koeman e é a principal novidade para o confronto das oitavas de final da Copa do Rei. O holandês segue sem contar com Ansu Fati, Gerard Pique, Philippe Coutinho e Sergi Roberto, todos no departamento médico.

👥 A lista de convocados para o #RayoBarça ⚽️



🏆 Copa do Rei (Oitavas de final)

🗓 Quarta-feira - 27/01



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/VGjanUuunQ — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 26, 2021

O Barça está acostumado a jogar contra os times de Zinedine Zidane, mas desta vez enfrentará o filho do treinador do . Luca Zidane é o goleiro reserva do Rayo, time que tem Antoñín como maior goleador na temporada 2020/21 com seis gols somando as competições.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Saveljich, Catena, Martos; Mario Suárez, Santi Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Qasmi

Provável escalação do Barcelona: Neto; Óscar Mingueza, Umtiti, Lenglet, Firpo; Álex Collado, Pjanic, Riqui Puig; Trincão, Braithwaite e Messi (Konrad).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RAYO VALLECANO

JOGO CAMPEONATO DATA Mirandés 2 x 0 Rayo Vallecano 2ª Divisão 19 de janeiro de 2021 Real 1 x 3 Mallorca La Liga 2ª Divisão 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Rayo Vallecano La Liga 2ª Divisão 31 de janeiro de 2021 12h (de Brasília) Rayo Vallecano x Tenerife La Liga 2ª Divisão 7 de fevereiro de 2021 14h15 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Cornellá 0 x 2 Barcelona Copa del Rey 21 de janeiro de 2021 Elche 0 x 2 Barcelona La Liga 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas