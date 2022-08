Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece neste sábado (13), pela primeira rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado (13), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela rodada de estreia do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após a última temporada decepcionante sem conquistar um troféu, o Barcelona chega para 2022/23 com novos reforços - apesar dos problemas financeiros contínuos do clube - em busca de grandes conquistas.

Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski e Jules Kounde chegaram para reforçar o elenco, enquanto Marcos Alonso, do Chelsea, e Bernardo Silva, do Manchester City, ainda são procurados.

Para o confronto, o técnico Xavi não poderá contar com Ferran Torres, com um problema no pé.

Do outro lado, o Rayo Vallecano garantiram o retorno à primeira divisão na temporada passada e chegam com a confiança em alta.

O técnico Iraola seguirá com a maior do time, tendo disponível o experiente atacante Radamel Falcao.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Kounde, E Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Possível escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F Garcia; U Lopez, Ciss; Palazon, Trejo, A Garcia; Falcao.

Desfalques da partida

Barcelona:

Ferran Torres: lesionado.

Rayo Vallecano:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Barcelona x Rayo Vallecano DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA NY Red Bulls 0 x 2 Barcelona Amistoso 31 de julho de 2022 Barcelona 6 x 0 Pumas Amistoso 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Pumas Troféu Joan Gamper 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Barcelona x Rayo Vallecano Amistoso 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Rayo Vallecano

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 1 Rayo Vallecano Amistoso 31 de julho de 2022 Rayo Vallecano 0 x 0 Valladolid Amistoso 5 de agosto de 2022

Próximas partidas