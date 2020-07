Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Catalães entram em campo nesta quinta-feira (16), pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com o título do Campeonato Espanhol, o vai receber o Osasuna nesta quinta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 37ª rodada da LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Osasuna DATA Quinta-feira,16 de julho de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Acumulando três vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, o Barcelona sabe que o título do Campeonato Espanhol é improvável, mas não vão desistir até encerrar com as possibilidades.

Para o confronto, o técnico Setien segue sem contar com Antoine Griezmann, afastado dos gramados até o final de julho com o problema muscular. Arturo Vidal será o encarregado de apoiar Suárez e Messi.

Já o Osasuna aparece na 11ª posição, com 48 pontos e entra em campo sem grandes objetivos na reta final do campeonato.

Unai Garcia ainda com um pequeno problema de lesão, está fora. Logo, Raul Navas deve aparecer na zaga.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal; Suárez, Lionel Messi.

Provável escalação do Osasuna: Herrera; García, Navas, Hernández; Moncayola, Mérida, Lato, Vidal; Arnáiz, Barja, Gallego.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 8 de julho de 2020 Real 0 x 1 Barcelona La Liga 11 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 19 de julho de 2020 16h (de Brasília) Barcelona x 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 3 x 0 Osasuna La Liga 8 de julho de 2020 Osasuna 2 x 1 La Liga 11 de julho de 2020

Próximas partidas