Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Espanhol 21/22

O Barcelona enfrenta o Osasuna neste domingo (13), no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela 28ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Osasuna DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, no Camp Nou.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatar sem gols com o Galatasaray pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Barcelona volta as atenções para o Campeonato Espanhol buscando se manter no G-4. Na La Liga, está invicto há 10 jogos, com seis vitórias e quatro empates.

Já o Osasuna, com 35 pontos, busca a segunda vitória consecutiva na competição nacional após vencer o Villarreal por 1 a 0 na última rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Barcelona

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 1 x 2 Barcelona La Liga 6 de março de 2022 Barcelona 0 x 0 Galatasaray Europa League 10 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Galatasaray x Barcelona Europa League 17 de março de 2022 14h45 (de Brasília) Real Madrid x Barcelona La Liga 20 de março de 2022 17h (de Brasília)

Osasuna

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 0 Osasuna La Liga 27 de fevereiro de 2022 Osasuna 1 x 0 Villarreal La Liga 5 de março de 2022

Próximas partidas