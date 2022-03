Barcelona x Osasuna: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Espanhol 21/22

Pela 28ª rodada da La Liga, Barcelona e Osasuna se enfrentam neste domingo (13), às 17h (de Brasília), no Camp Nou.

Vindo de empate sem gols com o Galatasaray pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, o Barcelona volta as atenções para o Campeonato Espanhol buscando emplacar a quarta vitória consecutiva no campeonato nacional.

Do outro lado, o Osasuna, com 35 pontos e no meio da tabela, busca emplacar a segunda vitória seguida.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Camp Nou, o Barcelona não poderá contar novamente com Alejandro Balde, Fati, Umtiti e Sergi Roberto, enquanto Nico Gonzalez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Osasuna não terá Jesus Areso, com problema no pulso, e Ávila, que cumprirá suspensão.

Possível escalação da Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, Aubameyang, Torres.

Possível escalação do Osasuna: Herrera; Vidal, D Garcia, Cruz, M Sanchez; J Martinez, Torro, Moncayola, R Garcia; Kike, Budimir.

DESFALQUES

BARCELONA:

Alejandro Balde, Fati, Umtiti e Sergi Roberto: machucados.

Nico Gonzalez: suspenso (terceiro cartão amarelo)

OSASUNA:

Jesus Areso: problema no pulso

Ávila: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona x Osasuna será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste domingo (13), no Camp Nou.