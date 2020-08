Barcelona x Napoli: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Catalães buscam a classificação para as quartas de final da Champions League neste sábado (8); veja como acompanhar ao vivo na internet

Finalmente, a Champions League está de volta e com grande jogo para presentear os amantes de futebol. e entram em campo na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Camp Nou. Com o gol marcado fora de casa, um empate por 0 a 0 dá a vaga aos catalães. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Napoli DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invictos na Liga dos Campeões, Barcelona e Napoli voltam a se enfrentar após quase seis meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus.

Mais times

Após ter perdido o título do Campeonato Espanhol, os catalães, questionados, sonham encerrar a temporada com troféu da UCL.

Com Quique Setién pressionado, a equipe não poderá contar com Busquets e Vidal, suspensos, além de Dembélé e Umtiti, lesionados.

"Se quisermos ganhar a , teremos de melhorar muito, caso contrário, podemos perder para o Napoli", avisou Lionel Messi recentemente.

Já o Napoli tem como principal problema a defesa. O técnico Gennaro Gattuso ainda não poderá contar com Manolas e Nikola Maksimović, enquanto Lorenzo Insigne é a principal dúvida.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zieliński; Callejón, Mertens, Insigne (Elmas).

ÚLTIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 2 Osasuna 16 de julho de 2020 0 x 5 Barcelona La Liga 19 de julho de 2020

NAPOLI