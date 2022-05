Barcelona x Mallorca: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 21/22

Depois de ver o Real Madrid conquistar o título do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo contra o Mallorca neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 34ª rodada da La Liga.

Enquanto os catalães caíram para a terceira posição, com 63 pontos, o Mallorca luta contra o rebaixamento, com 32 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Camp Nou, o Barcelona não poderá contar com Martin Braithwaite e Oscar Mingueza, com Covid-19, além de Sergi Roberto , Sergino Dest e Pedri, machucados.

No entanto, é improvável que haja mudanças no meio-campo ou no ataque, com Ousmane Dembélé novamente entre os titulares, assim como Gavi no meio.

Do outro lado, o Mallorca, segue sem contar com Jaume Costa, Aleksandar Sedlar e Dominik Greif, lesionados, e Vedat Muriqi, suspenso.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araújo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Aubameyang, Torres.

Possível escalação do Mallorca: Rico; Maffeo, Valjent, Raillo, Olivan; Kubo, Baba, Sevilla, Rodriguez; Kang-in; Prats.

DESFALQUES

BARCELONA:

Martin Braithwaite e Oscar Mingueza: Covid-19

Sergi Roberto , Sergino Dest e Pedri: machucados

MALLORCA:

Vedat Muriqi: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Mallorca será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (1).