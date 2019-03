Barcelona x Lyon: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Visando vaga nas quartas de final, equipes se enfrentam no Camp Nou após empatarem em 0 a 0 no jogo de ida

Após não balançar as redes na , e duelam por uma vaga nas quartas de final da nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Camp Nou.

Agora, quem vencer avança. Um novo 0 x 0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols classifica o time francês.

Veja informações da partida!

JOGO Barcelona x Lyon DATA Quarta-feira, 13 de março LOCAL Camp Nou - Barcelona, HORÁRIO 17h (de Brasília)

A partida terá transmissão apenas página do Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Com Philippe Coutinho, Messi e Suárez confirmados, os catalães entram em campo buscando a classificação, com o brasileiro Arthur pedindo concentração para a equipe.

"Temos que estar preparados, sabemos os riscos que corremos contra o Olympique de Lyon. Precisamos estar concentrados, enfrentar o duelo com respeito e jogar o melhor possível", disse o volante.

Apesar dos números favorecerm o clube espanhol, que nas sete ocasiões em que enfrentou o Lyon, venceu quatro duelos e empatou três, Valverde não conta com o bom retrospecto e no último fim de semana no jogo contra o pela Liga, aproveitou para fazer substituições.

DESFALQUES

O zagueiro Vermaelen e o meia Rafinha são desfalques, por lesão. Ousmane Dembelé, que sofreu uma "pequena distensão" é dúvida.

Provável escalação:

LYON

Por outro lado, o Lyon, terceiro colocado da , chega para o duelo após empatar com o Estrasburgo no último fim de semana. No entanto, perdeu apenas dois dos últimos dez jogos oficiais.

"Vamos dar o máximo. Sabemos que vai ser um jogo complicado", disse Fekir.

Vale lembrar que os franceses precisam apenas de um empate com gols para avançarem.

DESFALQUES

Após cumprir suspensão, Fekir está confirmado para o duelo no Camp Nou. Porém, Gouiri está afastado por lesão, enquanto Marcelo e Rafael são dúvida.

Provável escalação: