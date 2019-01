Barcelona x Levante: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo para decidirem a classificação às quartas de final da Copa do Rei

O Barcelona recebe o Levante nesta quinta-feira (17), às 18h30 (Brasília), no Estádio do Camp Nou, em partida de volta das oitavas de final da Copa do Rei. O duelo não terá transmissão na TV brasileira, mas aqui Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

No primeiro jogo o Levante conquistou vantagem sobre o time Catalão ao vencer por 2 a 1. Caso a partida de volta termine empatada, o Barça dará adeus ao torneio. Para seguir vivo na competição, o time comandado por Ernesto Valverde precisará vencer o embate por dois gols de diferença.

Veja informações da partida!

JOGO Barcelona x Levante DATA Quinta-feira, 17 de janeiro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 18h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: LaLiga)

A partida não terá transmissão nos canais brasileiros. Aqui, na Goal Brasil , você poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Provável escalação do Barcelona: Cillessen; Semedo, Murillo, Lenglet, Alba; Rakitic, Arthur, Arturo Vidal; Dembéle, Coutinho e Messi.

LEVANTE

Provável escalação do Levante: Aitor; Jason, Rober, Coke, Postigo; Moses, Prcic, Doukouré, Campaña; Boateng e Mayoral.