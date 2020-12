Barcelona x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo marca o encontro entre Messi e CR7 nesta terça (8), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Encontro entre os melhores jogadores do mundo na última década está marcado! Nesta terça-feira (8), Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entram em campo às 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo G da , no duelo entre e , no Camp Nou. A partida terá transmissão pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Juventus DATA Terça-feira, 8 de dezembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



CR7 e Messi voltam a se enfrentar pela UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal do TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Barcelona e Juventus é o confronto que põe frente a frente os dois maiores artilheiros da Champions League: Lionel Messi x Cristiano Ronaldo.

Mesmo com os dois times já classificados para a próxima fase da competição, Barça e Juve disputam o primeiro lugar do grupo G.

Para o duelo, os catalães contam com ao menos cinco desfalques: Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Ousmane Dembélé.

Já a Juventus sob o comando de Pirlo não terá Giorgio Chiellini, Merih Demiral e Gianluigi Buffon.

No ataque, Cristiano Ronaldo deverá ter como companheiro Morata, enquanto Paulo Dybala deve ficar no banco de reservas.

📚 H I S T ⚽ R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic, Pedri; Messi, Griezmann, Philippe Coutinho.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Barcelona segue invicto na Liga dos Campeões, com 15 pontos, em cinco jogos disputados, enquanto a Velha Senhora aparece na vice-liderança, com 12. A única derrota foi justamente para os catalães, na segunda rodada.

JOGOS DO BARCELONA NA UCL

Barcelona 5 x 1 Ferecváros - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Barcelona 2 x 1 - 4 de novembro de 2020

Dìnamo de Kiev 0 x 4 Barcelona - 24 de novembro de 2020

Ferencváros 0 x 3 Barcelona - 2 de dezembro de 2020

JOGOS DA JUVENTUS NA UCL

Dínamo de Kiev 0 x 2 Juventus - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Ferencváros 1 x 4 Juventus - 4 de novembro de 2020

Juventus 2 x 1 Ferencváros - 24 de novembro de 2020

Juventus 3 x 0 Dínamo de Kiev - 2 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferencváros 0 x 3 Barcelona Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 Cádiz 2 x 1 Barcelona 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 13 de dezembro de 2020 17h (de Brasíia) Barcelona x La Liga 16 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 0 Dínamo Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 Juventus 2 x 1 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas