Barcelona x Granada: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Culés entram em campo podendo assumir a liderança em caso de vitória; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com chances de assumir a liderança da La Liga, o Barcelona recebe o Granada nesta quinta-feira (29), no Camp Nou, a partir das 14h (de Brasília), em duelo atrasado válido pela 33ª rodada. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Getafe DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça quer a vitória para assumir a liderança / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo desta quinta-feira, às 14h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dependendo apenas de si para ser campeão espanhol, o Barcelona entra em campo nesta terça-feira precisando vencer para assumir de vez a liderança. Os culés seguem sem poder contar com Philippe Coutinho, Ansu Fati e Braithwaite.

Do outro lado, o Granada está no meio da tabela e quer tentar surpreender o rival para seguir sonhando com uma vaga em uma competição europeia. O time não terá Puertas e Montoro, suspensos. Além disso, Rui Silva, Sanchez, Vallejo, Neva, Duarte e Luis Milla seguem lesioandos.

Alegría y firmeza 🔴⚪️



¡Vaaaaamos a por el miércoles! 🙂🙃 pic.twitter.com/6ai0TGBYYj — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) April 28, 2021

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Pique; Busquets; Roberto, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.

Provável escalação do Granada: Escandell; Foulquier, Diaz, Perez, Quini; Gonalons, Herrera; Kenedy, Vico, Machis; Suarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 1 x 2 Barcelona La Liga 25 de abril de 2021 Barcelona 5 x 2 Getafe La Liga 22 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Valencia x Barcelona La Liga 2 de maio de 2021 16h (de Brasília) Barcelona x Atlético de Madrid La Liga 82 de maio de 2021 11h15 (de Brasília)

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 1 Granada La Liga 25 de abril de 2021 Granada 2 x 1 Eibar La Liga 22 de abril de 2021

Próximas partidas