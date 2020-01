Barcelona x Granada: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste domingo (19), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Após a eliminação da Supercopa da Espanha para o e a demissão do técnico Ernesto Valverde, o volta a campo neste domingo (19), contra o Granada, às 17h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Granada DATA Domingo, 19 de janeiro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam a recuperação na temporada / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo para o no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Dividindo a liderança com o , com 40 pontos, os catalães entram em campo visando apenas a vitória.

A equipe tem alguns problemas de lesão, com Arthur e Ousmane Dembele de fora devido a lesão. No entanto, a principal ausência será de Luis Suaréz, que será desfalque por quatro meses após ser submetido a uma cirurgia no joelho.

Provável escalação do Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Jordi Alba, Clement Lenglet, Gerard Pique, Sergi Roberto; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal; Antoine Griezmann, Ansu Fati, Lionel Messi

GRANADA

Com duas vitórias consecutivas e ocupando a décima posição, com 27 pontos, o Granada entra em campo também com alguns problemas de lesão, como Quini e Yangel Herrera.

Provável escalação do Granada: Rui Silva; Victor Diaz, Domingos Duarte, German Sanchez, Carlos Neva; Eteki, Azeez; Antonio Puertas, Carlos Fernandez, Machis; Soldado

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Barcelona 4 de janeiro Barcelona 2 x 3 Atlético de Madrid Supercopa da 9 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ibiza x Barcelona 22 de janeiro 15h (de Brasília) x Barcelona La Liga 25 de janeiro 11h (de Brasília)

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 0 Mallorca La Liga 5 de janeiro Tamaraceite 0 x 1 Granada Copa do Rei 11 de janeiro

Próximas partidas