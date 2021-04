Barcelona x Getafe: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em briga com Real Madrid e Atlético de Madrid, catalães lutam pela La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Barcelona e Getafe medem forças nesta quinta-feira (22), no estádio Camp Nou, a partir das 17h (de Brasília), pela La Liga. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Getafe DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Getafe está no meio da tabela do Espanhol / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo desta quinta-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona ainda pode ser campeão espanhol nesta temporada. E para isso, só depende de si. O Atlético de Madrid é o líder, com 70 pontos, mas por ter um confronto direto contra a equipe de Diego Simeone e um jogo a menos, os catalães podem superar os rivais. O time de Ronald Koeman está cinco pontos atrás do Atleti.

"Queremos lutar pela La Liga. Está em nossas mãos, mas não será fácil vencer os últimos oito confrontos. A pressão sempre existe no Barcelona. Independentemente da posição na tabela, deve-se ganhar, jogar bem, brigar por troféus. Agora é o momento de demonstrar que podemos levar este campeonato", afirmou Koeman

O Getafe, do técnico José Bordalás, é o 15º colocado da La Liga, com 31. Na última rodada, o time empatou em 0 a 0 com o Real Madrid, que é vice-líder, com 67.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, de Jong, Alba; Messi, Griezmann.

Provável escalação do Getafe: Soria; Suarez, Djene, Timor, Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Unal, Mata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 Barcelona La Liga 10 de abril de 2021 Athletic Bilbao 0 x 4 Barcelona Copa do Rei 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villarreal x Barcelona La Liga 25 de abril de 2021 11h15 (de Brasília) Barcelona x Granada La Liga 29 de abril de 2021 14h (de Brasília)

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 1 Cádiz La Liga 10 de abril de 2021 Getafe 0 x 0 Real Madrid La Liga 18 de abril de 2021

Próximas partidas