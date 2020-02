Barcelona x Getafe: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste sábado (15), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

Visando a liderança do Campeonato Espanhol, o recebe o neste sábado (15), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo Fox Premium. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Getafe DATA Sábado, 15 de fevereiro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães querem retomar a liderança do Espanhol / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Na vice-liderança da Liga, com 49 pontos, o Barça poderá contar com o retorno de Gerard Piqué e deve dar lugar a Lenglet, expulso na última rodada contra o Betis.

Sem contar com Dembélé e Suárez, os catalães terão Messi e Griezmann comandando o ataque.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Fati, Messi, Griezmann

GETAFE

Por outro lado, o Getafe, terceiro colocado, com 42 pontos, está embalado com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol.

A única baixa da equipe é Damian Suarez, que cumprirá suspensão automática. Allan Nyom deve ser o seu substituto.

Provável escalação do Getafe: Soria; Nyom, Etxeita, Dakonam, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Barcelona 6 de fevereiro Betis 2 x 3 Barcelona 9 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 22 de fevereiro 12h (de Brasília) x Barcelona Liga dos Campeões 25 de fevereiro 17h (de Brasília)

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Bilbao 0 x 2 Getafe La Liga 2 de fevereiro Getafe 3 x 0 La Liga 8 de fevereiro

Próximas partidas