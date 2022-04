Barcelona x Frankfurt: onde assistir ao vivo, horário e informações da Europa League 21/22

O Barcelona recebe o Eintracht Frankfurt nesta quinta-feira (14), no Camp Nou, às 16h (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Europa League 2021/22. O confronto será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Eintracht Frankfurt DATA Quinta-feira, 14 de abril de 2022 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta quinta no Camp Nou. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

(C)Getty Images

Quais os canais da ESPN?

OPERADORA SD HD CLARO/NET TV ESPN: 70 ESPN: 570 SKY ESPN: 198 ESPN: 598 OI TV ESPN: 160 ESPN: 70 VIVO FIBRA - ESPN: 570 VIVO DHT ESPN: 462 ESPN: 875 VIVO CABO ESPN: 47 - BLU TV ESPN: 343 - GUIGO TV ESPN: 81 -

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer nesta quinta no Camp Nou vai à semifinal da Europa League.

O Barça conta com o apoio de sua apaixonada torcida para seguir em busca do título inédito.

Já o Frankfurt quer continuar surpreendendo e colocar fim ao favoritismo do rival.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa na Europa League.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Barcelona é favorito contra o Eintracht Frankfurt nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,33 no triunfo do Barça, $ 5,25 no empate e $ 7,50 caso o time alemão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,53 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,50 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 17.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 2 x 3 Barcelona La Liga 10 de abril de 2022 Frankfurt 1 x 1 Barcelona La Liga 7 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Cádiz La Liga 18 de abril de 2022 16h (de Brasília) Real Sociedad z Barcelona La Liga 21 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

EINTRACHT FRANKFURT

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 1 x 2 Freiburg Bundesliga 10 de abril de 2022 Frankfurt 1 x 1 Barcelona Europa League 7 de abril de 2022

Próximas partidas