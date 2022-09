Barcelona x Elche: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Barça entra em campo neste sábado (17) de olho na liderança do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Elche na tarde deste sábado (17), no Camp Nou, às 11h15 (de Brasília), pela sexta rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

O Barça entra em campo de olho na liderança do campeonato, já que está na segunda posição, com 13 pontos somados. Os culés vêm de derrota no meio da semana, pela Champions League, porém não possuem problemas no elenco para o duelo.

Do outro lado, o Elche é o penúltimo colocado, com apenas 1 ponto somado, e quer surpreender o poderoso rival. O único desfalque da equipe visitante é Verdu, machucado, enquanto Gumbau e Mascarell, com problemas físicos, são dúvidas para o técnico Ernesto Valverde.

Escalações:

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Araujo, Kounde, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; F Torres, Lewandowski, Dembele.

Escalação do provável Elche: Badia; Lirola, Roco, Bigas, Mercau; Collado, Fidel; Quina, Ponce, Milla; Boye.

Desfalques

Barcelona

O Barça não tem desfalques confirmados.

Elche

Gonzalo Verdu, machucado, é baixa no time visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 11h15 (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP.