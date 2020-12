Barcelona x Eibar: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), pela 16ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se aproximar dos líderes da , o recebe o nesta terça-feira (29), no Camp Nou, a partir das 15h15 (de Brasília), pela 16ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Eibar DATA Terça-feira, 29 de dezembro de 2020 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Eibar precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Fora do G-4, o Barcelona precisa vencer em casa para não se ver distante dos rivais na ponta da tabela. Os culés não terão Lionel Messi, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, além de Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto, que também estão no departamento médico..

Provável escalação da Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Griezmann; Braithwaite.

EIBAR

Já o Eibar está próximo à zona de rebaixamento e quer surpreender o rival. O time tem uma longa lista de desfalques: Yoshinori Muto, Sergi Enrich, Roberto Correa, Paulo Oliveira, Sergio Cubero, cote, e Damian Kadzior.

Provável escalação da Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Arbilla; Leon, Edu, Diop, Gil; Kike, Quique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Barcelona La Liga 22 de dezembro de 2020 Barcelona 2 x 2 La Liga 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 3 de janeiro de 2020 17h (de Brasília) x Barcelona La Liga 6 de janeiro de 2020 17h (de Brasília)

EIBAR

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Eibar La Liga 23 de dezembro de 2020 Eibar 1 x 3 La Liga 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas