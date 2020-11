Barcelona x Dínamo de Kiev: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Culés buscam mais uma vitória para ficar perto da classificação; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O entra em campo nesta quarta-feira (4) contra um desfalcado , no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo G da UEFA . A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Dínamo de Kiev DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Camp Nou, Barcelona HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo G, o Barcelona busca mais uma vitória para deixar a sua classificação encaminhada no campeonato europeu. O Barça segue sem poder contar com Umtiti, Philippe Coutiho e Ronald Araujo, lesionados. No entanto, Piqué volta à equipe após cumprir suspensão.

Do outro lado, o Dínamo de Kiev tem uma série de desfalques para o duelo. Isso porque: Boyko, Bushchan, Vitaly Mykolenko, Denis Garmash, Oleksandr Karaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko, Mikkel Duelund e Georgiy Tsitaish estão cumprindo quarentena após testarem positivo para covid-19. Além disso, Sydorchuk está suspenso, enquanto Besedin está afastado por doping.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Neshcheret; Kedziora, Popov, Shabanov, Zabarnyi; Shepelev, Andriyevskyi; Tsygankov, Lednev, Verbic; Supryaga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Barcelona 31 de outubro de 2020 0 x 2 Barcelona Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Betis La Liga 7 de novembro de 2020 12h15 (de Brasília) x Barcelona La Liga 21 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA Dnipro 1 x 2 Dínamo de Kiev 31 de outubro de 2020 Ferencváros 2 x 2 Dínamo de Kie Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas