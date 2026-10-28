Barcelona x Deportivo Alavés: detalhes da partida
Orgulho no cenário nacional em jogo enquanto gigantes abalados testam a determinação basca
O Barcelona recebe o Deportivo Alavés no Spotify Camp Nou pela La Liga, em busca de uma reação imediata após sua primeira derrota no campeonato nesta temporada.
A equipe de Hansi Flick havia vencido nove partidas consecutivas na La Liga antes de dois gols de Kylian Mbappe no fim darem ao Real Madrid a vitória por 2 a 1 no mesmo estádio, no último fim de semana. A derrota reduziu para três pontos a vantagem do Barcelona na liderança da tabela, com o Atlético de Madrid também pressionando na segunda posição.
Flick foi franco após a derrota no clássico, apontando a falta de vigor como principal motivo para o desempenho abaixo do esperado de sua equipe. O técnico alemão também destacou as lesões como sua maior preocupação para esta partida, diante das opções limitadas para a defesa.
O Alavés chega ao Camp Nou na sétima posição da La Liga e tem tido dificuldade para manter a regularidade nas últimas semanas. A equipe de Quique Sanchez Flores venceu apenas uma das últimas cinco partidas no campeonato e precisará estar bem organizada para conseguir algum ponto neste jogo.
Para o Barcelona, a prioridade é clara: voltar a vencer diante de sua torcida e manter a liderança da La Liga.
Duelo decisivo: Lamine Yamal x Youssef Enríquez Lekhedim
Talento explosivo pela ponta: Lamine Yamal continua sendo o principal criador de jogadas ofensivas do Barcelona, capaz de desmontar defesas fechadas com passes para trás precisos e dribles individuais pelo lado direito.
Marcador basco pelo lado esquerdo: O lateral-esquerdo Youssef Enríquez Lekhedim, que teve papel importante ao sair do banco e mudar o rumo do jogo contra o Málaga, enfrenta sua missão defensiva mais difícil na liga. Seu senso de posicionamento e o momento certo de dar o bote serão fundamentais para impedir que Yamal enfrente a dupla de zaga em situações de isolamento.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Barcelona x Deportivo Alaves
Técnico
- H. Flick
O Barcelona não contará com Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart nesta partida por causa de lesões. Xavi Espart se machucou durante a derrota no clássico no último fim de semana, aumentando a pressão sobre um setor defensivo já desfalcado. Flick confirmou que Frenkie de Jong voltou a treinar e está disponível, um reforço bem-vindo para o meio-campo. Novas informações sobre a equipe serão acrescentadas mais perto do início da partida.
O Alavés viaja a Barcelona sem Facundo Garces e Mikel Rodriguez, ambos lesionados. Sanchez Flores precisará administrar seu elenco com cuidado, e novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas antes da partida.
Momento das equipes
O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na La Liga, que encerrou uma sequência de nove vitórias no campeonato. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League, embora tivesse vencido o Real Betis por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 antes dessas derrotas. Nos cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu 10.
O Alavés empatou uma, venceu uma e perdeu três das últimas cinco partidas na La Liga. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 em casa com o Málaga, e a equipe perdeu por 2 a 1 para o Celta Vigo no compromisso anterior. Marcou apenas dois gols nos últimos três jogos, sinal de irregularidade no ataque.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, quando o Alavés venceu por 1 a 0 em casa pela La Liga. Antes disso, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três e o Alavés, dois. O Barcelona marcou 10 gols e sofreu três.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|40
|11
|+29
|27
D
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|20
|8
|+12
|25
V
V
V
V
V
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
V
V
V
D
V
|4
|10
|6
|2
|2
|16
|14
|+2
|20
E
D
V
E
V
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
V
V
V
V
D
|6
|10
|5
|2
|3
|16
|16
|0
|17
V
D
E
D
V
|7
|10
|3
|3
|4
|14
|11
|+3
|12
E
D
D
E
D
|8
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
V
D
E
E
E
|9
|10
|2
|6
|2
|10
|7
|+3
|12
E
V
E
V
E
|10
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|+1
|12
V
E
D
V
V
|11
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
D
E
D
E
D
|12
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
D
V
D
E
D
|13
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
V
D
E
D
D
|14
|10
|2
|4
|4
|16
|19
|-3
|10
D
V
E
E
D
|15
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
V
E
E
V
D
|16
|9
|2
|3
|4
|12
|20
|-8
|9
D
E
E
V
D
|17
|10
|2
|3
|5
|5
|15
|-10
|9
D
E
D
V
D
|18
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|-2
|8
D
D
E
D
D
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
D
E
E
D
V
|20
|10
|0
|5
|5
|7
|19
|-12
|5
E
D
E
D
D