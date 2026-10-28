Barcelona x Deportivo Alavés: detalhes da partida

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Orgulho no cenário nacional em jogo enquanto gigantes abalados testam a determinação basca

Getty Images

O Barcelona recebe o Deportivo Alavés no Spotify Camp Nou pela La Liga, em busca de uma reação imediata após sua primeira derrota no campeonato nesta temporada.

A equipe de Hansi Flick havia vencido nove partidas consecutivas na La Liga antes de dois gols de Kylian Mbappe no fim darem ao Real Madrid a vitória por 2 a 1 no mesmo estádio, no último fim de semana. A derrota reduziu para três pontos a vantagem do Barcelona na liderança da tabela, com o Atlético de Madrid também pressionando na segunda posição.

Flick foi franco após a derrota no clássico, apontando a falta de vigor como principal motivo para o desempenho abaixo do esperado de sua equipe. O técnico alemão também destacou as lesões como sua maior preocupação para esta partida, diante das opções limitadas para a defesa.

Getty Images

O Alavés chega ao Camp Nou na sétima posição da La Liga e tem tido dificuldade para manter a regularidade nas últimas semanas. A equipe de Quique Sanchez Flores venceu apenas uma das últimas cinco partidas no campeonato e precisará estar bem organizada para conseguir algum ponto neste jogo.

Para o Barcelona, a prioridade é clara: voltar a vencer diante de sua torcida e manter a liderança da La Liga.

Duelo decisivo: Lamine Yamal x Youssef Enríquez Lekhedim

Talento explosivo pela ponta: Lamine Yamal continua sendo o principal criador de jogadas ofensivas do Barcelona, capaz de desmontar defesas fechadas com passes para trás precisos e dribles individuais pelo lado direito.

Marcador basco pelo lado esquerdo: O lateral-esquerdo Youssef Enríquez Lekhedim, que teve papel importante ao sair do banco e mudar o rumo do jogo contra o Málaga, enfrenta sua missão defensiva mais difícil na liga. Seu senso de posicionamento e o momento certo de dar o bote serão fundamentais para impedir que Yamal enfrente a dupla de zaga em situações de isolamento.

Notícias e elencos das equipes

O Barcelona não contará com Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart nesta partida por causa de lesões. Xavi Espart se machucou durante a derrota no clássico no último fim de semana, aumentando a pressão sobre um setor defensivo já desfalcado. Flick confirmou que Frenkie de Jong voltou a treinar e está disponível, um reforço bem-vindo para o meio-campo. Novas informações sobre a equipe serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Alavés viaja a Barcelona sem Facundo Garces e Mikel Rodriguez, ambos lesionados. Sanchez Flores precisará administrar seu elenco com cuidado, e novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas antes da partida.

Momento das equipes

O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na La Liga, que encerrou uma sequência de nove vitórias no campeonato. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League, embora tivesse vencido o Real Betis por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 antes dessas derrotas. Nos cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu 10.

O Alavés empatou uma, venceu uma e perdeu três das últimas cinco partidas na La Liga. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 em casa com o Málaga, e a equipe perdeu por 2 a 1 para o Celta Vigo no compromisso anterior. Marcou apenas dois gols nos últimos três jogos, sinal de irregularidade no ataque.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em maio de 2026, quando o Alavés venceu por 1 a 0 em casa pela La Liga. Antes disso, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três e o Alavés, dois. O Barcelona marcou 10 gols e sofreu três.