Barcelona x Deportivo Alaves: detalhes da partida
Orgulho no campeonato em jogo: gigantes abalados põem à prova a resistência basca
O Barcelona recebe o Deportivo Alaves no Spotify Camp Nou, por La Liga, em busca de uma reação imediata após sua primeira derrota no campeonato nesta temporada.
O time de Hansi Flick havia vencido nove jogos consecutivos em La Liga antes de dois gols de Kylian Mbappe no fim darem ao Real Madrid a vitória por 2 a 1 no mesmo estádio, no último fim de semana. A derrota reduziu para três pontos a vantagem do Barcelona na liderança da tabela, com o Atletico Madrid também pressionando na segunda colocação.
Flick foi franco após a derrota no El Clasico e apontou a falta de vigor como principal motivo para o desempenho abaixo do esperado de sua equipe. O técnico alemão também destacou as lesões como sua maior preocupação para esta partida, já que as opções defensivas do elenco estão limitadas.
O Alaves chega ao Camp Nou na sétima posição de La Liga e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade nas últimas semanas. A equipe de Quique Sanchez Flores venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato e precisará estar bem organizada para sair desta partida com algum ponto.
Para o Barcelona, a prioridade é clara: voltar a vencer diante de sua torcida e manter a liderança de La Liga.
Duelo decisivo: Lamine Yamal x Youssef Enríquez Lekhedim
Talento explosivo pela ponta: Lamine Yamal continua sendo o principal criador de jogadas ofensivas do Barcelona, capaz de desmontar defesas fechadas com passes precisos para trás e dribles em situações de um contra um pela direita.
Responsável por conter os ataques pela esquerda basca: O lateral-esquerdo Youssef Enríquez Lekhedim, que teve papel importante ao entrar em campo e mudar o rumo do jogo contra o Málaga, terá pela frente o desafio defensivo mais difícil da liga. Seu posicionamento e o momento certo de desarmar serão fundamentais para impedir que Yamal deixe a dupla de zaga exposta.
Análise tática e prováveis escalações
FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.
Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.
Panorama da partida: O Barcelona chega como amplo favorito em casa e pretende empurrar o Alavés para o campo de defesa com superioridade numérica pelas pontas e pressão territorial constante. O Alavés tentará fechar os espaços pelo meio, suportar longos períodos sem a bola e atacar em contra-ataques rápidos e verticais com Lucas Boyé e Aitor Mañas, que vive grande fase.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Barcelona x Deportivo Alaves
Técnico
- H. Flick
O Barcelona disputa esta partida sem Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, todos lesionados. Xavi Espart se machucou na derrota no El Clasico, no último fim de semana, aumentando a pressão sobre um setor defensivo já desfalcado. Flick confirmou que Frenkie de Jong voltou a treinar e está disponível, o que representa um reforço bem-vindo para o meio-campo. Novas informações sobre a equipe serão acrescentadas mais perto do início da partida.
O Alaves não conta com Facundo Garces e Mikel Rodriguez, lesionados, para a viagem a Barcelona. Sanchez Flores precisará administrar seu elenco com cuidado, e novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas antes da partida.
Momento das equipes
O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em La Liga, que encerrou uma sequência de nove vitórias no campeonato. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League, embora tivesse vencido o Real Betis por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 antes dessas derrotas. Nos cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu 10.
O Alaves empatou uma, venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em La Liga. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Malaga, e a equipe perdeu por 2 a 1 para o Celta Vigo no compromisso anterior. Marcou apenas dois gols nos últimos três jogos, sinal de irregularidade no ataque.
Histórico de confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Alaves venceu por 1 a 0 em casa, por La Liga. Antes disso, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três e o Alaves, dois. O Barcelona marcou 10 gols e sofreu três nessas partidas.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|0
|1
|40
|11
|+29
|27
D
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|20
|8
|+12
|25
V
V
V
V
V
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
V
V
V
D
V
|4
|10
|6
|2
|2
|16
|14
|+2
|20
E
D
V
E
V
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
V
V
V
V
D
|6
|10
|5
|2
|3
|16
|16
|0
|17
V
D
E
D
V
|7
|10
|3
|3
|4
|14
|11
|+3
|12
E
D
D
E
D
|8
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
V
D
E
E
E
|9
|10
|2
|6
|2
|10
|7
|+3
|12
E
V
E
V
E
|10
|10
|3
|3
|4
|15
|14
|+1
|12
V
E
D
V
V
|11
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
D
E
D
E
D
|12
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
D
V
D
E
D
|13
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
V
D
E
D
D
|14
|10
|2
|4
|4
|16
|19
|-3
|10
D
V
E
E
D
|15
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
V
E
E
V
D
|16
|9
|2
|3
|4
|12
|20
|-8
|9
D
E
E
V
D
|17
|10
|2
|3
|5
|5
|15
|-10
|9
D
E
D
V
D
|18
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|-2
|8
D
D
E
D
D
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
D
E
E
D
V
|20
|10
|0
|5
|5
|7
|19
|-12
|5
E
D
E
D
D