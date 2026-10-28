Barcelona x Deportivo Alaves: detalhes da partida

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Orgulho no campeonato em jogo: gigantes abalados põem à prova a resistência basca

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O Barcelona recebe o Deportivo Alaves no Spotify Camp Nou, por La Liga, em busca de uma reação imediata após sua primeira derrota no campeonato nesta temporada.

O time de Hansi Flick havia vencido nove jogos consecutivos em La Liga antes de dois gols de Kylian Mbappe no fim darem ao Real Madrid a vitória por 2 a 1 no mesmo estádio, no último fim de semana. A derrota reduziu para três pontos a vantagem do Barcelona na liderança da tabela, com o Atletico Madrid também pressionando na segunda colocação.

Flick foi franco após a derrota no El Clasico e apontou a falta de vigor como principal motivo para o desempenho abaixo do esperado de sua equipe. O técnico alemão também destacou as lesões como sua maior preocupação para esta partida, já que as opções defensivas do elenco estão limitadas.

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O Alaves chega ao Camp Nou na sétima posição de La Liga e tem encontrado dificuldades para manter a regularidade nas últimas semanas. A equipe de Quique Sanchez Flores venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato e precisará estar bem organizada para sair desta partida com algum ponto.

Para o Barcelona, a prioridade é clara: voltar a vencer diante de sua torcida e manter a liderança de La Liga.

Duelo decisivo: Lamine Yamal x Youssef Enríquez Lekhedim

Talento explosivo pela ponta: Lamine Yamal continua sendo o principal criador de jogadas ofensivas do Barcelona, capaz de desmontar defesas fechadas com passes precisos para trás e dribles em situações de um contra um pela direita.

Responsável por conter os ataques pela esquerda basca: O lateral-esquerdo Youssef Enríquez Lekhedim, que teve papel importante ao entrar em campo e mudar o rumo do jogo contra o Málaga, terá pela frente o desafio defensivo mais difícil da liga. Seu posicionamento e o momento certo de desarmar serão fundamentais para impedir que Yamal deixe a dupla de zaga exposta.

Análise tática e prováveis escalações

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Panorama da partida: O Barcelona chega como amplo favorito em casa e pretende empurrar o Alavés para o campo de defesa com superioridade numérica pelas pontas e pressão territorial constante. O Alavés tentará fechar os espaços pelo meio, suportar longos períodos sem a bola e atacar em contra-ataques rápidos e verticais com Lucas Boyé e Aitor Mañas, que vive grande fase.

Notícias das equipes e elencos

O Barcelona disputa esta partida sem Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, todos lesionados. Xavi Espart se machucou na derrota no El Clasico, no último fim de semana, aumentando a pressão sobre um setor defensivo já desfalcado. Flick confirmou que Frenkie de Jong voltou a treinar e está disponível, o que representa um reforço bem-vindo para o meio-campo. Novas informações sobre a equipe serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Alaves não conta com Facundo Garces e Mikel Rodriguez, lesionados, para a viagem a Barcelona. Sanchez Flores precisará administrar seu elenco com cuidado, e novas informações sobre a disponibilidade dos jogadores são esperadas antes da partida.

Momento das equipes

O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu compromisso mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid em La Liga, que encerrou uma sequência de nove vitórias no campeonato. Antes disso, perdeu por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League, embora tivesse vencido o Real Betis por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 antes dessas derrotas. Nos cinco jogos, o Barcelona marcou 14 gols e sofreu 10.

O Alaves empatou uma, venceu uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em La Liga. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Malaga, e a equipe perdeu por 2 a 1 para o Celta Vigo no compromisso anterior. Marcou apenas dois gols nos últimos três jogos, sinal de irregularidade no ataque.

Histórico de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, quando o Alaves venceu por 1 a 0 em casa, por La Liga. Antes disso, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona venceu três e o Alaves, dois. O Barcelona marcou 10 gols e sofreu três nessas partidas.