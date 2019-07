Barcelona x Chelsea: onde assistir e mais sobre a estreia de Griezmann

Amistoso está marcado para esta terça-feira (23), às 7h30 (de Brasília)

Com a estreia de Griezmann, o entra em campo nesta terça-feira (23), às 7h30 (de Brasília), contra o , pela Rakuten Cup, torneio de amistosos de pré-temporada. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Confira mais informações sobre a partida!

BARCELONA X CHELSEA: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Barcelona x Chelsea DATA Terça-feira, 23 de julho de 2019 LOCAL Estádio Saitama - HORÁRIO 7h30 (de Brasília)

BARCELONA X CHELSEA: INFORMAÇÕES

Ainda sem Messi, Luis Suárez e Philippe Coutinho, ainda de férias depois da , mas com os reforços do goleiro Neto, do zagueiro Frenkie De Jong e do atacante francês Griezmann, o Barça entra em campo para o seu primeiro desafio nesta terça-feira (23), contra o Chelsea, às 7h30 (de Brasília). Depois, enfrenta o Vissel Kobe, de seus ex-jogadores e ídolos Iniesta e Villa, no sábado (27), às 6h (de Brasília).

Por outro lado, o Chelsea fará o seu quarto jogo na temporada. Sob o comando do ex-jogador inglês Frank Lampard, empatou por 1 a 1 com o Bohemians e goleou por 4 a 0 o St. Patricks , na .

No Japão, perdeu para o Kawasaki Frontale por 1 a 0, gol do brasileiro Leandro Damião. Depois de enfrentar os espanhóis, tem mais três jogos pela frente: Reading, Salzburg e , antes de estrear no Campeonato Inglês, contra o , em 11 de agosto, no Old Trafford.