Barcelona x Celta: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Barcelona e Celta de vigo se enfrentam nesta terça-feira (10), no Camp Nou, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Celta de Vigo DATA Terça-feira, 10 de maio de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: nome

Assistentes: nome

Quarto árbitro: nome

VAR: nome

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (10), no Camp Nou.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Barcelona garantiu a classificação para a Champions League ao vencer o Real Betis por 2 a 1 no fim de semana, enquanto o Celta goleou o Alavés por 4 a 0.

Na vice-liderança, os catalães somam 69 pontos, com 20 vitórias, nove empates e seis derrotas. Aproveitamento de 65,7%.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Celta de Vigo está na 11ª posição, com 43 pontos. A equipe ganhou 11, empatou dez e perdeu 14 confrontos na competição nacional.

Em 127 jogos diputados entre as equipes, o Barcelona registra 69 vitórias, contra 27 do Celta, além de 31 empates. No último encontro, em novembro de 2021, empataram por 3 a 3, pelo primeiro turno do Espanhol.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 1 Mallorca Campeonato Espanhol 1 de maio de 2022 Betis 1 x 2 Barcelona Campeonato Espanhol 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Getafe x Barcelona Campeonato Espanhol 15 de maio de 2022 13h30 (de Brasília) Barcelona x Villarreal Campeonato Espanhol 22 de maio de 2022 13h30 (de Brasília)

CELTA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 1 Celta Campeonato Espanhol 1 de maio de 2022 Celta de Vigo 4 x 0 Alavés Campeonato Espanhol 7 de maio de 2022

Próximas partidas