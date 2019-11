Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães buscam a recuperação neste sábado (9), no Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após tropeçar no meio da semana na Liga dos Campeões, o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (9), os catalães recebem o , às 17h (de Brasília), no Camp Nou, visando a recuperação na . A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x de Vigo DATA Sábado, 9 de novembro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães entram em campo pressionados após dois tropeços seguidos na temporada / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Pressionado após a derrota de virada para o na última rodada da Liga, além do tropeço na Champions League para o Slavia Praga, os catalães só pensam na vitória para não perderem a liderança na tabela.

Sem ainda poder contar com Luis Suárez, lesionado, o técnico Ernesto Valverde deve colocar Griezmann para liderar mais uma vez. enquanto Fati deve começar no lado esquerdo do ataque.

Na ausência de Jordi Alba, Semedo deve começar pela lateral, à frente de Firpo.

Atualmente, o Barcelona divide a liderança com Real Madrid e Real Sociedad, com 22 pontos cada.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Fati

CELTA DE VIGO

Ainda sem vencer fora de casa no Espanhol (dois empates e três derrotas), o Celta inicia a 13ª rodada na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos conquistados, e a dois do Mallorca, primeiro fora do Z-4.

Após a demissão de Fran Escriba, Oscar Garcia fará o seu primeiro jogo no comando da equipe.

Provável escalação do Celta de Vigo: Blanco; Mallo, Aidoo, Araújo, Olaza; Méndez, Lobotka, Cheikh; Aspas, Fernández, Suárez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 3 x 1 Barcelona La Liga 2 de novembro Barcelona 0 x 0 Slavia Praga Liga dos Campeões 5 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cartagena x Barcelona La Liga 13 de novembro 15h (de Brasília) x Barcelona La Liga 23 de novembro 17h (de Brasília)

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 2 x 1 Celta de Vigo La Liga 30 de outubro Celta de Vigo 0 x 1 La Liga 3 de novembro

Próximas partidas