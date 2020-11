Barcelona x Betis: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Barça precisa da vitória para se recuperar na competição, enquanto o Betis quer seguir na parte de cima de tabela

recebe o Betis, neste sábado, 7 de novembro, às 12h15 (de Brasília), pela nona rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , pela TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Betis DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 12h15 (horário de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães querem a vitória na La Liga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, pela TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o rival Real Madrid em casa, o Barcelona voltou a tropeçar em La Liga ao empatar com o Alavés por 1 a 1, mesmo com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo. O começo de temporada do Barça preocupa seus torcedores: são apenas oito pontos em seis jogos e a amarga 12ª colocação.

O Betis, por sua vez, tem 12 pontos e briga na parte de cima da tabela. O clube de Sevilha voltou a vencer na última rodada, 3 a 1 contra o Elche, após duas derrotas seguidas.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Ansu Fati, Lionel Messi, Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann.

Provável escalação do Betis: Claudio Bravo; Alex Moreno, Marc Bartra, Mandi, Emerson; Guido Rodriguez, William Carvalho; Joaquin, Sergio Canales, Nabil Fekir; Borja Iglesias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Barcelona La Liga 31 de outubro de 2020 Barcelona 2 x 1 Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 21 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Dínamo de Kiev x Barcelona Liga dos Campeões 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

BETIS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 0 Betis La Liga 24 de outubro de 2020 Betis 3 x 1 Elche La Liga 1 de novembro de 2020

