Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo naga na semifinal da , e de Munique entram em campo nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final da UCL. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A bola vai rolar no jogo mais aguardado das quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto o Barcelona chega para o duelo após perder o Campeonato Espanhol para o rival , o Bayern busca o triplete, e na visão de Thomas Muller, a equipe tem tudo para conquistar o título, apesar de demonstrar cautela.

"Nós vamos de recorde em recorde e isso não é coincidência. Mas jogamos cada partida com humildade. O Barcelona não ganhou o Campeonato Espanhol e mostrou alguns problemas, mas em jogo único pode acontecer qualquer coisa", afirmou o jogador para a revista Kicker.

Já o Barça, eliminou o nas oitavas de final com uma vitória tranquila, o que render um ambiente de menor cobrança após um período turbulento.

"Era o que queríamos. Há duas semanas, desde que o Campeonato Espanhol acabou, preparamos a partida sabendo da dificuldade de um adversário que nos dificultou o primeiro jogo. O importante é que passamos, avançamos e agora pensamos no próximo rival", disse Luis Suárez.

"Em jogo único, qualquer um tem chances. É um grande rival, um dos candidatos, tal como todos os oito em Lisboa. Mas é preciso jogar as partidas", completou.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Rakitić, Busquets; Messi, Súarez, Griezmann.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 5 Barcelona 19 de julho de 2020 Barcelona 3 x 1 Napoli Champions League 8 de agosto de 2020

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 0 Olympique Campeonato Alemão 31 de julho de 2020 Bayern de Munique 4 x 1 Champions League 8 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

BARCELONA

JOGO FASE DATA GOLS 0 x 0 Barcelona Grupo F 17 de setembro de 2019 - Barcelona 2 x 1 Grupo F 2 de outubro de 2019 Suárez (2x) Slavia Praga 1 x 2 Barcelona Grupo F 23 de outubro de 2019 Messi, Olayinka Barcelona 0 x 0 Slavia Praga Grupo F 5 de novembro de 2019 - Barcelona 3 x 1 Borussia Dortmund Grupo F 27 de novembro de 2019 Suárez, Messi, Griezmann Internazionale 1 x 2 Barcelona Grupo F 10 de dezembro de 2019 Pérez, Fati Napoli 1 x 1 Barcelona Oitavas de final 25 de fevereiro de 2020 Griezmann Barcelona 3 x 1 Napoli Oitavas de final 8 de agosto de 2020 Lenglet, Messi, Suárez

BAYERN DE MUNIQUE