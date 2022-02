Barcelona x Atlético de Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo pela La Liga 21/22

Em duelo direto por uma vaga no G-4, Barcelona e Atlético de Madrid fazem clássico neste domingo (6), no Camp Nou, a partir das 12h15 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Há cinco jogos sem perder na La Liga, o Barcelona conta com o apoio de sua torcida para somar pontos e tentar alcançar o quarto lugar, ocupado justamente pelo rival.

Já o Atlético de Madrid promete defender com unhas e dentes a sua posição na tabela, já que os primeiro quatro colocados do torneio vão disputar a próxima edição da Champions League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Barcelona tem uma longa lista de desfalques para o clássico no Camp Nou. Lenglet, Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Eric Garcia, Alejandro Balde e Memphis Depay estão todos no departamento médico.

No entanto, os recém-chegados, Aubameyang e Traore já estão à disposição do técnico Xavi, enquanto Gavi retorna após cumprir suspensão.

Outra novidade no Barça é Dembélé, que foi reintegrado ao grupo, após pedido do treinador do Barça.

O Atlético de Madrid também tem problemas para o dérbi. Kondogbia, Griezmann e Llorente estão machucados.

Desta forma, o contratado Wass pode estrear na lateral-direita. No ataque, João Félix, Correa e Matheus Cunha lutam por vagas ao lado de Suarez.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Torres, L de Jong, Gavi.

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Wass, Gimenez, Savic, Hermoso; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar; Correa, Suarez.

DESFALQUES

BARCELONA:

Lenglet, Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Eric Garcia, Alejandro Balde e Memphis Depay: lesionados.

ATLÉTICO DE MADRID:

Kondogbia, Griezmann e Llorente: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.