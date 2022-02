Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

Barcelona e Athletic Bilbao prometem fazer um duelo agitado neste domingo (27), no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela 26ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Athletic Bilbao DATA Domingo, 27 de fevereiro de 2022 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste domingo, no Camp Nou. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Empolgado após eliminar o Napoli na Europa League, o Barcelona volta as suas atenções à La Liga e sabe que precisa vencer para se manter dentro do G-4.

Os culés estão na quarta posição do nacional, com 42 pontos marcados, e tem o Atlético de Madrid logo atrás, com a mesma pontuação.

Do outro lado, o Athletic Bilbao, que é semifinalista da Copa do Rei, vai para o confronto querendo ganhar para se aproximar da zona de classificação às competições europeias.

Os visitante atualemte estão na oitava posição do espanhol. com 37 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 2 x 4 Barcelona Europa League 24 de fevereiro de 2022 Valencia 1 x 4 Barcelona La Liga 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Elche x Barcelona La Liga 6 de março de 2022 12h15 (de Brasília) Barcelona x Galatasaray Europa League 10 de março de 2022 17h (de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 4 x 0 Real Sociedad La Liga 20 de fevereiro de 2022 Mallorca 3 x 2 Athletic Bilbao La Liga 14 de fevereiro de 2022

Próximas partidas